A grande ironia por trás de um vilão canibal de ‘The Last of Us’

Atual fenômeno da HBO e HBO Max, a série The Last of Us apresenta um mundo apocalíptico com zumbis famintos à solta. Os mortos-vivos, porém, são fichinha perto de humanos perigosos que passeiam pela série: desde militares que instalaram uma espécie de ditadura e rebeldes contra a opressão até saqueadores que querem ser livres das últimas duas opções. Ao longo de oito episódios, Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsay) estão transitando entre eles — culminando no capítulo dramático exibido neste domingo, o penúltimo da temporada.

Atenção: a partir daqui este texto contém spoilers do oitavo episódio de The Last of Us

Neste emaranhado de informações e personagens, é até curioso que a série seja baseada em um jogo homônimo de videogame para PlayStation. Diferentemente de outras adaptações, The Last of Us tem agradado gregos e troianos, principalmente aqueles que nunca tocaram em um console de videogame. Na noite deste domingo, 5, o oitavo episódio da série introduziu novos personagens de uma comunidade religiosa liderada por David (Scott Shepherd), um ex-professor que virou uma espécie de padre. Junto a David está seu braço direito e capanga James, interpretado pelo ator Troy Baker. Ironicamente, Baker dublou o herói Joel nos jogos The Last of Us I e The Last of Us II, mas, na série, interpreta um vilão canibal ao lado de David. Com o apoio de James, o líder começa a servir carne humana para os membros da comunidade para que não morram de fome.