“A Globo também não quer o país que a gente está vivendo”, diz Taís Araújo

Em entrevista publicada nesta edição de VEJA, a atriz Taís Araújo critica o momento atual do Brasil, e fala sobre o engajamento dos artistas nas eleições de 2022. “É uma questão muito particular. Para mim, não faz sentido ser uma artista e não ser engajada. Eu adoraria que os meus colegas se motivassem, como eu, a achar lindo o movimento do Fernando Henrique Cardoso apertando a mão de um Lula. Mas entendo: tem gente que não se engaja porque tem medo”, declara. A estrela das novelas não tem meias palavras ao criticar o governo de Jair Bolsonaro. Questionada sobre o posicionamento da Globo sobre as manifestações políticas de seus artistas, ela diz: “Hoje, estamos diante de uma outra Globo, um outro Brasil. A realidade ficou tão ruim que me posicionar é obrigação moral. A Globo também não quer o país que a gente está vivendo, tenho certeza.” Leia mais na dição 2784 de VEJA.