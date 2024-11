A espiral de tragédias que Viola ainda vai viver em ‘Mania de Você’

A vida de Viola (Gabz) não está fácil — e ainda vai piorar muito. No capítulo mais recente de Mania de Você, a chef foi vítima de um golpe arquitetado por Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede): os dois criaram a fake news de que a cozinheira é uma farsante que teria roubado as receitas de Luma para fundar o Voilà Violeta. Exposta diante da imprensa na premiação luxuosa do restaurante como o melhor da América Latina, Viola perdeu toda a compostura: deu uma frigideirada na rival e destruiu, aos berros, todos os pratos do restaurante. Como nada é tão ruim que não possa piorar, ela acabará atrás das grades — e vai viver uma espiral de desgraças que não se deseja nem ao pior inimigo.

No episódio que vai ao ar nesta quarta-feira, 13, Viola vai confrontar Mavi sobre a armação. O vilão provoca a ex-namorada, e conta ao delegado que ela é “uma criminosa, mal-intencionada, comprovadamente culpada de tudo que foi mostrado na imprensa”. Irritada com o cinismo, a cozinheira perderá o controle e vai atacar Mavi com tapas e arranhões, sendo levada algemada para a delegacia. Depois de uma noite na cadeia, a chef ainda terá o seu nome atrelado à fuga de Rudá (Nicolas Prattes) que, na verdade, será arquitetada por Luma.

Como toda desgraça é pouca, ainda esta semana Viola vai ser desacreditada novamente ao tentar esclarecer o golpe que sofreu, e acabará hostilizada nas ruas. Perdida e sem rumo, a chef de cozinha será assaltada no meio de uma tempestade, e acabará rolando de um barranco e perdendo a consciência. Ela será socorrida por um jovem que mora em um abrigo comunitário, onde será acolhida. Nesse meio tempo, o pai dela, Marcel (Bukassa Kabengele), também sofrerá um acidente, e vai ficar entre a vida e a morte. Viola precisa, enfim, de um enorme banho de sal grosso.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial