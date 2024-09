A dura decisão que impediu ator de ‘Friends’ de ser uma estrela do cinema

Aos 57 anos, David Schwimmer vive satisfeito com a carreira que construiu, alicerçada no sucesso da sitcom Friends, que protagonizou entre 1994 e 2004. Uma decisão, porém, o assombra: o ator poderia ter interpretado um dos personagens centrais de MIB – Homens de Preto (1997), sucesso que acumulou centenas de milhões de dólares e impulsionou as carreiras de Will Smith e Tommy Lee Jones. Para o ator, trabalhar no longa o teria “transformado em uma estrela de cinema” e “levado sua carreira a uma trajetória muito diferente” — mesmo assim, não é motivo de arrependimento, diz ele.

A recusa ocorreu por conta de conflito de agenda. No momento do convite, Schwimmer trabalhava no primeiro longa que dirigiu, Desde que Nós Partimos (1998). “A decisão foi brutal”, confessou. Em relato ao podcast Origins With Cush Jumbo, disse: “Tinha acabado de filmar O Primeiro Amor de um Homem (1996) e altas expectativas foram colocadas sobre o projeto, mas não se realizaram. Foi uma bomba, mas antes do fracasso, o estúdio Miramax queria me prender num acordo de três filmes por um preço fixo. Disse que concordaria se pudesse dirigir meu filme de estreia”.

O estúdio concordou e Schwimmer passou a se dedicar inteiramente ao projeto durante 1997. A expectativa era de que o longa estreasse em salas de cinema, mas o resultado foi lançado como telefilme. Mesmo assim, Schwimmer se orgulha de ter recrutado sua companhia teatral para a filmagem. Quando o convite para MIB chegou, o projeto já estava em pré-produção, com equipe contratada e os atores desconhecidos já haviam abandonado seus trabalhos anteriores em prol do novo filme. “Minhas férias de Friends consistiam em quatro meses nos quais filmaria o filme, exatamente no mesmo período em que MIB seria gravado. Era uma oportunidade incrível, mas minha relação com todos aqueles colegas de trabalho jamais se recuperaria”, concluiu.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial