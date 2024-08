A “distorção” apontada pelo Instagram em vídeo de Mion sobre atletas

No início da semana, o apresentador Marcos Mion viralizou nas redes ao falar sobre a Olimpíada de Paris com um vídeo em que aponta a falta de incentivo aos atletas brasileiros. Depois da repercussão, o Instagram adicionou uma nota de “informação parcialmente falsa” à publicação, atestando que “Mion distorce fatos de salários dos atletas” e que “a média salarial não é de 2.000 reais”, como afirmou no vídeo.

Depois da repreensão na rede, o apresentador atualizou a legenda da publicação, admitindo ter repassado dados incorretos sobre o ganho dos esportistas brasileiros. “Os dados do vídeo sobre a remuneração dos atletas estavam incorretos. Peço desculpas”, escreveu ele, dizendo em seguida que “é desafiador precisar quanto um atleta profissional no Brasil consegue de recursos para apoiar sua carreira”.

Qual é o real salário de um atleta profissional?

No vídeo publicado por Mion, ele utiliza o site salarios.com.br como base para apontar um honorário de 2.000 para os brasileiros. O próprio site, no entanto, desmente o apresentador: segundo o agregador, a média salarial de um atleta profissional no Brasil em julho de 2024 é de 4.580,59 reais.

Este valor não inclui adicionais de patrocínio ou bolsa atleta — o programa do governo federal apoia diversas modalidades, com valores que variam de 3.100 a 15.000 no caso de atletas olímpicos e paralímpicos. Para os demais atletas, o benefícios varia de 370 a 1.850 reais, variando entre as modalidades estudantil, nacional e internacional.

As reações ao vídeo de Marcos Mion

A publicação de Mion gerou elogios e críticas diversas nas redes. No vídeo, o apresentador aponta que os atletas não devem pedir desculpas pela derrota, e afirma que se alguém tem que pedir desculpas “é o nosso governo” que “não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte”, comparando com outros países que “investem milhões em seus atletas”.

Embora muitos tenham reconhecido a necessidade de uma estrutura maior para os atletas, principalmente para aqueles de modalidades com pouca visibilidade, e em início de carreira, houve diversos apontamentos sobre os dados incorretos de salário, e também da falta de menção ao bolsa atleta — que foi reajustado recentemente pelo governo Lula, depois de 10 anos sem atualização e de cortes no orçamento nos governos de Temer e Bolsonaro.

Em um segundo vídeo, Mion esclareceu que ao apontar a falta de investimento “do nosso governo” se referia ao governo brasileiro como um todo, ao longo da história, e não ao atual, lamentando que tenha aberto “brecha” para a politização de suas falas.

Na correção feita após o aviso do Instagram, ele descreveu o apoio do governo federal como “fundamental para permitir que os nossos atletas sigam seus sonhos e nos encham de alegria com suas conquistas”, e apontou um investimento no Bolsa Atleta de “mais de 121 milhões de reais só em 2023”, “sem contar nos valores investidos via lei de incentivo ao esporte, lei das loterias entre outros”.