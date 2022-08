A disputa entre a Globo e a Netflix por Larissa Manoela

Após estrelar Além da Ilusão, novela das 6 da Globo, exibida entre fevereiro e agosto deste ano, Larissa Manoela terá sua agenda disputada entre emissora e a Netflix — mais uma vez. A atriz é fortemente cotada para protagonizar a próxima trama de Walcyr Carrasco para a faixa das 9, Terra Vermelha. Entretanto, a jovem de 21 anos precisar cumprir, antes, seu acordo com a Netflix e rodar mais um filme.

Pelo contrato assinado em 2018 com a gigante do streaming, Larissa Manoela se comprometeu a fazer quatro filmes e, por causa da pandemia, só entregou três: Modo Avião (2020), Diários de Intercâmbio (2021) e Lulli (2021). Já com a Globo, a paranaense de Guarapuava firmou acordo de longo prazo em 2020 e só não estreou logo de cara, também, devido à pandemia da Covid-19. Agora, a também influenciadora digital vai se desdobrar entre as duas empresas para se manter nas telas mais disputadas das plataformas de audiovisual.