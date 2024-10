A curiosa ligação de um menudo que vive no Brasil e os irmãos Menendez

Desde a estreia da minissérie Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais em setembro, o caso dos irmãos Lyle e Erik Menendez tem voltado aos noticiários com a força que tinha em 1989, ano em que os dois alvejaram os progenitores na sala de estar da própria mansão. O que ainda atrai atenção para o crime, contudo, não é a morte do casal, mas os supostos motivos dos filhos, que teriam sofrido abusos sexuais, emocionais e físicos perpetrados pelo pai e ocultados pela mãe. Assim, voltaram à tona declarações de um apoiador inusitado: o porto-riquenho Roy Rosselló, ex-integrante do grupo Menudo.

Responsável por catapultar a fama de Ricky Martin, a banda foi fenômeno nos anos 1980 com hits em espanhol como No Te Reprimas e Claridad. É no sucesso internacional que as histórias se enroscam: José Menendez era o executivo da gravadora RCA Records encarregado de supervisionar músicos latino-americanos. Rosselló, então, tinha contato direto com o empresário e revelou, em 2023, as próprias acusações de abuso contra ele em entrevistas e na série documental Menendez + Menudo: Boys Betrayed, indisponível no Brasil.

O artista alega que, aos 14 anos, teria sido levado para a casa do patriarca Menendez, que lhe ofereceu vinho até que perdesse a consciência e, então, o estuprou. Ele teria acordado de volta já em seu hotel. Algum tempo depois, o crime teria se repetido em Nova York, sob ameaça de que, se não obedecesse, Rosselló seria expulso da banda. Menendez teria sido ajudado pelo gerente do grupo, Edgardo Díaz, também alvo de outras acusações de agressão sexual do músico.

Petição pela liberdade dos assassinos

Hoje em dia, Rosselló mora em João Pessoa, na Paraíba, e chegou a participar do reality A Fazenda 7. Enquanto isso, suas afirmações fazem parte de uma nova petição apresentada ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles pelos advogados dos irmãos, que buscam provar os abusos e anular a condenação de prisão perpétua que enfrentam. O pedido de habeas corpus está em trâmite desde maio de 2023.

