A condição de Faustão para retornar ao ‘Domingão’ na Globo

O apresentador Fausto Silva declarou não ter mágoas da Globo, emissora onde trabalhou por mais de 30 anos até sair pela porta dos fundos em 2021, quando seu contrato estava prestes a acabar. Na época, a líder de audiência teria se ressentido com o titular do Domingão do Faustão por ele estar negociando com a Band antes do fim de seu vínculo com a Globo, e o dispensado após uma licença médica, impedindo Faustão de se despedir do público. Ele foi substituído temporariamente por Tiago Leifert, e Luciano Huck assumiu o horário aos domingos com o Domingão com Huck.

Em entrevista ao programa digital Boa Noite, Brasil, comandado pelo jornalista Cesar Filho no YouTube com apoio do SBT, Faustão, de 74 anos, negou ressentir a Globo e disse que retornaria sim ao programa que o transformou em ícone nacional, desde que seja no papel de convidado, não apresentador. Na conversa, o ex-global frisou que ainda está focando na saúde após um transplante de rim e um de coração, ambos ocorridos em 2023 — “Tenho, primeiro, que cuidar da saúde. Perdi 10 quilos” —, mas abraçou a possibilidade de dar as caras na emissora assim que possível.

O apresentador embasou a falta de desavença ao apontar que já foi convidado e participou do Fantástico desde sua saída da Globo, e ainda confirmou que participará de uma gravação do Domingão com Huck “assim que estiver em forma, fisicamente falando”.

Depois da Globo

O apresentador passou 32 anos dentro da empresa e a deixou em junho de 2021, e migrou para a Band no ano seguinte. Lá, comandou o Faustão na Band de janeiro de 2022 até maio de 2023, quando se afastou definitivamente e deixou a apresentação nas mãos do filho João Guilherme Silva e da jornalista Anne Lotermann. O programa foi oficialmente encerrado em 18 de agosto, e Faustão se diz aposentado da profissão de comunicador, mas ainda se mantém aberto a algumas oportunidades. Na entrevista com Cesar Filho, afirmou ter interesse em “fazer algo diferente” que nunca fez e considerar algumas propostas na comunicação digital. No momento, porém, ainda faz diálises no hospital duas vezes por semana e cogita ir para Miami para realizar uma nova cirurgia com o médico curitibano Rodrigo Vianna, considerado por ele o “rei dos transplantes”.

