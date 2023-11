A cena que fez ‘Terra e Paixão’ bater recorde de ibope

Terra e Paixão bateu recorde de ibope na última terça-feira, 7, com a cena do flagrante de Antônio La Selva (Tony Ramos) no casal de amantes Irene (Gloria Pires) e Vinícius (Paulo Rocha) em um motel na novela das 9 da Globo. A reviravolta da trama de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes fez o folhetim registrar 29,8 pontos na Grande São Paulo e 29,6 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), de acordo com dados da Kantar Ibope Media. O resultado é a melhor audiência da faixa das 21h desde o fim do remake de Pantanal (2022), em 7 de outubro do ano passado. Os desdobramentos da história também provocaram um efeito significativo no capítulo de quarta-feira, 8, quando Antônio e Irene quase trocaram tiros entre si na mansão dos La Selva. Terra e Paixão registrou 27 pontos de média e chegou a bater 30 de pico na capital paulista.

Após flagrar a traição de Irene, Antônio deu um tiro no peito de Vinícius e mandou seus capangas jogarem o corpo do rival em um rio — sem fazer ideia de que o amante da esposa sobreviveu ao atentado. O personagem será resgatado com vida no capítulo desta quinta, 9.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial