A cena chocante de ‘Vai na Fé’ que abalou audiência da Globo

Novela das 7 da Globo, Vai na Fé exibiu uma sequência forte nesta quinta-feira, 18, quando Sol (Sheron Menezzes) entendeu que fora estuprada por Theo (Emilio Dantas) no passado. Na história, a protagonista do folhetim de Rosane Svartamann é mãe de Jennifer (Bella Campos) e Duda (Manu Estevão), mas as duas têm pais diferentes. Por vários capítulos, foi especulado que Ben (Samuel Assis), namorado da juventude de Sol, seria pai da primogênita, entretanto, Theo sempre foi obcecado por Sol. Um dia, dopou a personagem e abusou sexualmente dela. Por 20 anos, a personagem acreditou que a relação havia sido consentida e que ela apenas não se lembrava da noite em questão. Após o desenrolar de um enredo sobre testes de DNA e questionamentos de paternidade, o exame indicou que Jennifer é filha biológica do vilão da novela.

Advogado, Ben precisou explicar à Sol que ela foi vítima de um abuso sexual. Na sequência visceral, a protagonista entendeu o que acontecera e tem um surto, com uma atuação pungente de Sheron Menezzes ao transpor na tela toda a dor e angústia de anos carregando uma violência, a qual mal entendia, além da amargura de aceitar que sua filha é “fruto de um estupro”. “Não teve um dia que eu não me senti culpada, que eu não me culpei por ter aceitado bebida dele, por ter confiado no Theo. Explica pra esse sentimento de achar que ia acontecer de novo, pra esse medo de que isso pudesse acontecer com as minhas filhas, esse medo que nunca me abandona?”, esbravejou a mocinha evangélica.

