A casquinha que a Netflix quer (e vai) tirar da Olimpíada de Paris

A Netflix anunciou recentemente a chegada de três documentários esportivos inéditos à plataforma, surfando na aproximação da Olimpíada de Paris, que começa no dia 26 deste mês. As produções foram feitas em parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e “oferecerão aos espectadores uma visão exclusiva dos bastidores dos Jogos Olímpicos de Paris”, informou o streaming em comunicado à imprensa.

“Estamos empolgados em colaborar com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para contar histórias ainda mais incríveis sobre três grandes competições – ginástica, basquete e corrida – com esse acesso único e abrangente em Paris 2024”, disse Gabe Spitzer, vice-presidente de esportes de não ficção da Netflix. “Essas séries vão gerar entusiasmo antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, transmitidos pelos nossos detentores de direitos de mídia em todo o mundo”, complementou Jérôme Parmentier, vice-presidente de direitos de mídia e parcerias de conteúdo do COI, destacando que as produções “oferecem um vislumbre cativante da vida dos atletas olímpicos”.

Quais são as produções esportivas que chegam à Netflix?

A leva de estreias começa com a primeira temporada de Sprint, que chegou nesta terça-feira, 2, à plataforma. A série “acompanha os humanos mais rápidos do mundo”, apresentando ao público velocistas de elite como os americanos Sha’Carri Richardson e Noah Lyles e a jamaicana Shericka Jackson aos longo das competições de 2023. “A 2ª Temporada dará continuidade à jornada desses atletas no auge de seu esporte nos Jogos Olímpicos de Paris 2024”, informou a plataforma.

Também neste mês, chega à plataforma, no dia 17, a primeira parte de O Retorno de Simone Biles. Maior ginasta em atividade no mundo, Biles abandonou os jogos olímpicos de Tóquio, em 2020, no meio da competição para cuidar da saúde mental. “Este ano, ela planeja voltar ao palco olímpico para fazer o que sempre fez: ser a melhor Simone possível”, descreve a sinopse da série documental, que vai acompanhar a preparação de Simone para o retorno à competição em Paris.

Aproveitando o embalo, a Netflix anunciou ainda a produção de uma série documental sobre a seleção masculina de basquete americana, que deve chegar à plataforma no início de 2025. “Esta série acompanhará candidatos a medalhas e aspirantes promissores no basquete masculino, enquanto equipes de todo o mundo competem nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e nos eventos de qualificação que antecedem os Jogos Olímpicos de Paris 2024”, diz a sinopse da produção, que terá “acesso exclusivo aos bastidores” e vai explorar “a história de como o basquete se tornou tão competitivo globalmente”.

