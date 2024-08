‘A Casa do Dragão’: tudo o que se sabe sobre final da segunda temporada

O episódio final da segunda temporada de A Casa do Dragão vai ao ar neste domingo, 4, cercado de expectativas. Até o momento, apesar dos vazamentos de trechos nas redes sociais, a HBO conseguiu manter detalhes sobre a trama em suspense. Mas é possível ter alguma ideia do que vai se desenrolar com base no trailer liberado pela plataforma e no livro original em que se baseia a série. Confira:

Batalha à vista

Antes da estreia, os produtores da série declararam que haveria duas grandes cenas de batalha na segunda temporada. A primeira delas foi a de Rook’s Rest, que acabou com a morte de Rhaenys (Eve Best) e de sua dragão Meleys, e com Aegon II (Tom Glynn-Carney) sendo transformado em churrasquinho por Vhagar a mando do irmão Aemond (Ewan Mitchell).

A próxima batalha à vista, segundo o livro Fogo & Sangue, de George R.R. Martin, é a de Gullet. No trailer liberado, vemos diversos exércitos se preparando para a luta, entre eles os Lannisters e os Hightowers. Rhaenyra também aparece reunida com seus novos montadores de dragões, preparando-se para uma futura batalha. A julgar pelo ritmo lento desenvolvido ao longo da temporada, no entanto, é possível que o episódio final apenas inicie o conflito — que tem como acontecimento principal a morte de um personagem querido do público.

O reencontro de Rhaenyra e Daemon

Isolado em Harrenhal com suas alucinações desde o início da temporada, Daemon (Matt Smith) deve receber a visita da esposa, a rainha Rhaenyra (Emma D’Arcy), no episódio deste domingo. No vídeo divulgado, vemos dois dragões se aproximando da fortaleza, um deles muito semelhante a Syrax, besta alada montada pela líder dos pretos. Ao longo da temporada, Rhaenyra foi pressionada a ir atrás de Daemon em busca do exército que ele prometeu montar e também do apoio do dragão Caraches, que tem ele como montador. A herdeira escolhida por Viserys II (Paddy Considine) deve finalmente ceder e ir até a fortaleza confrontar o tio e marido sobre suas verdadeiras intenções na guerra.

Clima tenso entre os verdes

Em uma cena do trailer, vemos Aemond, príncipe regente dos verdes, pedindo para que a irmã Helaena (Phia Saban) monte Dreamfyre durante a guerra. Ainda traumatizada pela mote do filho Jaehaerys, que fora decapitado a mando de Daemon, ela não parece receber a ideia muito bem. Em uma outra cena, Alicent (Oliva Cooke) aparece entre os dois filhos e acusa Aemond de reinar à base do sangue e da morte enquanto seu irmão tenta se recuperar dos ferimentos.

Continua após a publicidade

Os verdes, inclusive, podem ter ainda um outro acréscimo: em uma das cenas, vemos um dragão azulado acompanhando o exército dos Hightowers. O animal, possivelmente, é Tessarion, o dragão de Daeron Targaryen — filho caçula de Alicent e Vicerys que vai ter um papel importantíssimo nas batalhas que ainda estão por vir na dança dos dragões. O ator que vai viver Daeron, no entanto, não foi divulgado, o que levanta a possibilidade de que ele apareça de fato apenas na terceira temporada.

Confira o trailer do episódio final da temporada de A Casa do Dragão:

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial