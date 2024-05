‘A Casa do Dragão’, ‘The Boys’ e mais: as estreias do streaming em junho

No mês de junho, filmes inéditos e novas temporadas de séries amadas pelo público vão agitar as plataformas de streaming. Confira os principais lançamentos:

Am I OK?

Onde assistir: Max

Quando: 6 de junho

Dois anos após estrear no Festival de Sundance, a elogiada comédia dramática Am I OK? finalmente chega ao catálogo da Max em junho. Na trama, as trintonas Lucy (Dakota Johnson) e Jane (Sonoya Mizuno) são amigas inseparáveis desde o ensino médio. O companheirismo entre elas é posto a prova quando Jane anuncia que está de mudança para Londres e, perante a notícia, Lucy decide revelar que é lésbica, segredo que manteve escondido por muito tempo. Dirigido por Tig Notaro e Stephanie Allynne, o longa também conta com Jermaine Fowler, Kiersey Clemons, Molly Gordon e Sean Hayes no elenco.

The Boys – quarta temporada

Onde assistir: Prime Video

Quando: 13 de junho

Sucesso do Prime Video, The Boys vai na contramão das histórias clássicas de super-heróis ao apresentar personagens tão poderosos quanto detestáveis. Na aguardada nova temporada da série, Capitão Pátria (Antony Starr) está consolidando seu poder e Billy Bruto (Karl Urban) perdeu seu emprego como líder dos The Boys. Desunida e ameaçada, a equipe precisa encontrar uma maneira de salvar o mundo antes que seja tarde demais. Os três primeiros episódios chegam ao streaming em 13 de junho, e os demais serão lançados semanalmente.

Bridgerton – terceira temporada, parte dois

Onde assistir: Netflix

Quando: 13 de junho

Os episódios finais da terceira temporada de Bridgerton chegam à Netflix em junho, quando os fãs poderão assistir ao desfecho do romance entre Penelope (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton). Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn, a série acompanha a busca dos irmãos Bridgerton por amor na alta sociedade de Londres. O período regencial do Reino Unido é pano de fundo para a produção, que diverte com figurinos pomposos e dramas da nobreza.

A Casa do Dragão – segunda temporada

Onde assistir: Max

Quando: 16 de junho

Spin-off da cultuada Game of Thrones, que foi o carro-chefe da HBO entre 2011 e 2019, A Casa do Dragão se passa quase duzentos anos antes dos eventos da série original e acompanha a guerra da família Targaryen pelo poder. A contragosto dos homens na linha sucessória, o trono de ferro foi prometida à princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), filha única do rei Viserys. Os oito episódios da temporada serão lançados semanalmente, aos domingos, a partir de 16 de junho.

O Rito da Dança

Onde assistir: Apple TV+

Quando: 28 de junho

Estrelado por Lily Gladstone, indicada ao Oscar de melhor atriz por Assassinos da Lua das Flores (2023), o longa explora os vínculos de uma família indígena na reserva Seneca-Cayuga, em Oklahoma. Desde o desaparecimento de sua irmã, Jax (Gladstone) investiga o caso e cuida da sobrinha, Roki (Isabel Deroy-Olson). Sob o risco de perder a custódia da menina para seu avô, Frank (Shea Whigham), ela pega a estrada na esperança de encontrar a irmã perdida antes do próximo powwow, tradicional cerimônia indígena norte-americana.

Tudo em Família

Onde assistir: Netflix

Quando: 28 de junho

Comédia picante com Nicole Kidman e Zac Efron, Tudo em Família retrata o relacionamento envolto por tabus de uma mulher madura com um homem mais novo. Na história, Zara Ford (Joey King) é uma jovem que entra em desespero após flagrar a mãe (Kidman) na cama com seu ex-chefe, o egocêntrico astro de cinema Chris Cole (Efron). Lisa Koshy e a oscarizada Kathy Bates completam o elenco.

