A Casa do Dragão: Rhaenyra é bissexual? Saiba como é a personagem no livro

O episódio mais recente da série A Casa do Dragão (House of the Dragon) surpreendeu os fãs do universo de Game of Thrones com o beijo entre Rhaenyra (Emma D’Arcy) e sua amiga Mysaria (Sonoya Mizuno). A sequência não estava no roteiro original e foi uma ideia da própria Emma, de acordo com uma entrevista de Sonoya. Apesar da construção da personagem Rhaenyra se tornar bissexual na série, isso não aconteceu no livro original em que se baseia a produção da HBO, Sangue e Fogo, de George R. R. Martin.

Em A Casa do Dragão, após o início da guerra dos gigantes alados e os desdobramentos disso, Rhaenyra buscou apoio emocional em Mysaria, sua confidente, que declarou que ela deveria ser a rainha. Enquanto a protagonista reclamava de ter sido abandonada pelo marido, Daemon (Matt Smith), Mysaria compartilhou seu passado traumático: fora estuprada pelo próprio pai. Durante um abraço emocionante das duas, elas terminaram se beijando apaixonadamente. “Não foi roteirizado como um beijo. Acho que foi roteirizado como ‘há apenas uma respiração entre elas’ ou algo assim, e então o que quer que aconteça é interrompido”, contou Sonoya Mizuno ao TheWrap.

A decisão de incluir o beijo partiu de uma ideia de Emma em conversa com o showrunner Ryan Condal. Para a intérprete de Mysaria, houve preocupação para que a cena não parecesse “queer-bait em qualquer sentido” — uso de um arco lésbico apenas para atrair o público LGBTQIA+. “Eu não acho que nenhuma delas tenha sido abraçada assim há muito tempo, se não nunca. Eu acho que foi o abraço — a vulnerabilidade íntima daquele abraço — que se transformou nesse beijo muito terno e apaixonado, que foi bem… incrível. Eu acho que é muito emocionante no momento para ambas”, defendeu Sonoya.

Segundo o diretor do episódio, Andrij Parekh (Sucession), foi desafiador fazer com a que a cena não parecesse forçada. “Acho que é uma surpresa. Mas também não quero que pareça um caso isolado e que se encaixe na verdade emocional, que é linear, que é que Rhaenyra foi abandonada pelo marido. E espero que esse beijo pareça merecido, real e emocionado”, declarou Parekh em entrevista ao The Hollywood Reporter.

No livro Fogo e Sangue, não há menção de que Rhaenyra tem um relacionamento com alguma mulher, nem que ela seja bissexual. A protagonista se envolve com Criston, Harwin e Daemon, todos homens, e Mysaria tem um caso com Daemon, inclusive.

