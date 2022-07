‘A Casa do Dragão’: HBO Max lança jogo de realidade aumentada da série

A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones, está prevista para estrear em 21 de agosto. Depois de revelar um trailer instigante, a HBO Max lançou mundialmente nesta segunda-feira, 25, um aplicativo de realidade aumentada que permite criar dragões em casa, para que os fãs da franquia tenham um gostinho do que vem pela frente. No jogo House of the Dragon: DracARys, cada usuário terá seu monstrinho de estimação, que vai desenvolver aparência e temperamento próprios, de acordo com a interação com o guardião – seguindo a mitologia do universo criado por George R.R. Martin.

Através do aplicativo, os jogadores também poderão aprender palavras no idioma valiriano da série e comandar seus dragões por meio de um sistema de reconhecimento de voz personalizado. Quando atingirem a idade adulta, em um tamanho enorme, os animais poderão percorrer o mundo e interagir com outros usuários. “Com House of the Dragon: DracARys, criamos a criatura virtual mais personalizada e responsiva que já existiu em seu telefone, trazida à vida com a mais recente tecnologia de realidade aumentada”, disse em comunicado Victor Pineiro, diretor de Inovação Digital da HBO Max.

O jogo foi lançado exclusivamente em 20 de julho na San Diego Comic-Con para os participantes de uma experiência imersiva guiada, e agora está disponível para download na Apple Store e Google Play em 19 países, incluindo o Brasil. Confira uma prévia do jogo no vídeo abaixo: