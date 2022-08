‘A Casa do Dragão’: excesso de cenas de sexo incomodou Matt Smith

Um dos carros chefes da HBO, Game of Thrones era abundante em cenas de violência e de sexo. A nova produção do mesmo universo, A Casa do Dragão, promete seguir os mesmos passos. Em entrevista à Rolling Stone britânica, o ator Matt Smith falou sobre a cenas íntimas de seu personagem, o príncipe Daemon Targaryen, e confessou que os momentos de nudez “são um pouco demais”.

“Você fica se perguntando: ‘Precisamos mesmo de outra cena de sexo?’. E eles respondem: ‘Sim, precisamos’”, contou o ator. “Acho importante se perguntar: ‘O que estamos fazendo? Estamos representando bem os livros ou estamos diluindo para o tempo em que vivemos?’. Acredito que nosso trabalho é representar os livros de maneira verdadeira e honesta, como eles foram escritos.”

A forma como o sexo é retratado na série, inclusive, já foi motivo de discussão antes mesmo da estreia. Miguel Sapochnik , co-showrunner e diretor da produção, contou ao jornal americano The Hollywood Reporter que a violência sexual será abordada nas telas “com cuidado e ponderação”, acrescentando que: “[Nós] não nos esquivamos disso. Vamos lançar uma luz sobre esse aspecto. Você não pode ignorar a violência perpetrada contra as mulheres pelos homens naquela época. Não deve ser menosprezada e não deve ser glorificada”. Após críticas públicas, porém, a produtora executiva Sara Hess esclareceu à revista Vanity Fair que a violência sexual não será retratada na série. “Lidamos com uma instância fora da tela e, em vez disso, mostramos as consequências e o impacto na vítima e na mãe do agressor. Acho que o que nosso programa faz, e do que me orgulho, é que escolhemos focar na violência contra as mulheres que é inerente a um sistema patriarcal”.

A Casa do Dragão, adaptação do livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin, se passa 200 anos dos eventos de Game of Thrones e contará a história da Dança dos Dragões, guerra civil entre a família Targaryen. Na trama, o rei Viserys I determina que a herdeira direta será sua filha, Rhaenyra (Milly Alcock/Emma D’Arcy) — contrariando a regra de que apenas homens podem ser sentar no trono de ferro. O problema começa quando o rei se casa novamente com Alicent Hightower (Emily Carey/Olivia Cooke) e tem um filho homem, gerando um grande conflito pela sucessão do reino. A série, com episódios semanais, estreia na HBO e na plataforma HBO Max em 21 de agosto.