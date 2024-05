A briga novelesca entre mulheres que vai agitar ‘Renascer’

Um dos conflitos mais novelescos de Renascer deve enfim estourar na noite desta quarta-feira, 15 de maio. Traída pelo marido, o assassino Damião (Xamã), a fazendeira Ritinha (Mell Muzzillo) vai expressar toda sua frustração em um encontro com a amante Eliana (Sophie Charlotte), vilã da novela que não se acuará e responderá a rival com xingamentos e tapas, levando até a uma ameaça de morte.

O estopim será mais uma noitada indiscreta de Damião, que deixa a mulher sozinha em casa mais uma vez. Enfurecida, Ritinha vai prometer ao marido que não deixará nada na amante “para servir para homem casado nenhum nessa vida”. Daí, ela arrombará as portas da casa de Sandra (Giullia Buscacio) e irá diretamente até Eliana, ameaçando lhe cortar a mão. Debochada, a vilã culpará a casada pelo adultério, esquivando da culpa por incompetência da mulher em “dar conta do fogo do marido” e afirmará que entre as duas, o galã rapidamente a escolheria. De imediato, a traída se revoltará e partirá para a agressão física bem à moda do novelão, com tapas, puxões de cabelo e o grito “eu vou te matar, sua quenga”. Depois da agressão, Ritinha será afastada da inimiga e levada para fora da casa por outros coadjuvantes. Nos próximos capítulos, contudo, Damião deve ter uma conversa com Eliana para dizer que quer permanecer casado.

O caso entre Damião e Eliana começou com um beijo em 3 de abril. Após o divórcio com José Inocêncio (Rodrigo Simas), que a trocou por Buba (Gabriela Medeiros), a vilã se mudou para a fazenda do ex-sogro e começou seu plano de vingança, que inclui seduzir outro crápula, Egídio (Vladimir Brichta). No caminho, porém, ela se encantou com o capanga interpretado por Xamã e o seduziu entre as barcaças de cacau. Caso a novela siga o mesmo caminho da versão original de 1993, a vilã deve ainda engravidar de Damião na reta final da novela.

