A boa notícia sobre Kayky Brito em novo boletim médico

Kayky Brito apresentou uma melhora progressiva em seu quadro clínico, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 18. Atropelado por um carro de aplicativo no dia 2 de setembro – após atravessar a rua sem olhar para os lados –, o ator está internado há 16 dias e chegou a ficar em estado gravíssimo. Segundo o Hospital Copa D’Or do Rio de Janeiro, Brito responde bem ao tratamento, passando por fisioterapia e fonoaudiologia. O novo comunicado foi assinado pelos médicos assistentes Edno Wallace e Ney Pecegueiro, e pelo diretor médico Marcelo London.

O artista sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo após ser atingido por um veículo na Barra da Tijuca. Pouco antes do acidente, Brito bebia com o amigo Bruno de Luca em um quiosque próximo à praia. O irmão de Sthefany Brito passou por uma cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito e chegou a respirar com ajuda de aparelhos.

