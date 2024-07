A batalha que vai colocar fogo em ‘A Casa do Dragão’

O clima entre os apoiadores de Rhaenyra (Emma D’Arcy) e Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) vai esquentar em Westeros neste domingo, 7. No quarto episódio de A Casa do Dragão (House of the Dragon), a série — spin-off de Game of Thrones e inspirada no livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin — vai entregar a primeira grande batalha da temporada, com o trailer garantindo que “o fogo vai reinar” na trama.

Segundo a prévia, a disputa parece ser a Batalha de Rook’s Rest, o primeiro conflito direto da Dança dos Dragões — como ficou conhecida a guerra entre verdes (aliados de Aegon II) e pretos (apoiadores de Rhaenyra) pelo trono de ferro. A luta é uma das duas cenas grandiosas prometidas pelos produtores para esta temporada. “Temos a sorte de dispor de recursos”, disse a VEJA o cocriador da série, Ryan J. Condal, detalhando o processo por trás das batalha: “Usamos locações lindas, teremos vários dragões envolvidos, mas no fundo o espetáculo só funciona se o público estiver emocionalmente ligado aos personagens.”

O que se sabe sobre a batalha deste domingo?

No episódio da semana passada, vemos Sir Criston Cole (Fabien Frankel) reunindo soldados verdes e marchando para o primeiro ataque. Segundo o livro, Cole direciona suas forças para castelos ao longo da costa das Terras da Coroa (Crownlands), a fim de isolar geograficamente Rhaenyra e seus aliados na Pedra do Dragão (Dragonstone). A batalha em si acontece no castelo de Rook’s Rest, uma construção relativamente pequena que é governada por Lord Staunton (Michael Elwyn), um dos membros do conselho preto.

Além da invasão terrestre, haverá ainda uma aguardada e sangrenta batalha entre dragões: pressionada pela destruição nas terras de seu aliado, a rainha Rhaenyra envia para proteger a fortaleza Rhaenys Velaryon (Eve Best) e a fera escarlate Meleys, enquanto os verdes terão à disposição a gigante Vhagar montada por Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) e o rei Aegon II com Sunfyre. As feras cuspidoras de fogo e seus montadores protagonizarão uma batalha voraz, que deixará um rastro de mortos e feridos — é melhor preparar o coração.

Confira o trailer do episódio:

