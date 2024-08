A audiência pífia de ‘Estrela da Casa’, superada até pelo ‘Globo Rural’

Há duas semanas no ar no horário nobre da Globo, o reality show Estrela da Casa vem enfrentando dificuldades de audiência. Segundo dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, no último domingo, 25, o programa registrou apenas 8,2 pontos de audiência na Grande São Paulo — quase 50% a menos do que o Fantástico, exibido logo antes, que alcançou 15,4 pontos. Além disso, na mesma data, duas atrações matinais da emissora superaram o desempenho do reality musical: o Globo Rural, que marcou 9 pontos, e o Auto Esporte, que marcou 8,7.

Apresentado por Ana Clara Lima, o Estrela da Casa reúne 14 cantores aspirantes em um confinamento de 50 dias. Ao longo da temporada, eles terão que se enfrentar em provas de música e resistência para vencer um prêmio no valor de 500 000 reais e um contrato com a gravadora Universal Music, que inclui gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil. No entanto, a atração atraiu críticas devido a sua similaridade com outro gigante da Rede Globo, o Big Brother Brasil. A casa onde os participantes estão confinados é a mesma do reality show comandado por Tadeu Schmidt, e as dinâmicas dos programas também são similares — logo no primeiro dia, o Estrela da Casa exibiu uma prova de resistência que teve mais de 12 horas de duração.

