A audiência do Oscar na noite fatídica do tapa de Will Smith

A 94ª edição do Oscar, que aconteceu na noite deste domingo, 27, recuperou fôlego com o público após a cerimônia de 2021 ter amargado a pior audiência da história. A premiação, exibida nos Estados Unidos pelo canal ABC, atingiu 3,2 pontos, o que equivale a 15,36 milhões de espectadores entre 18 a 49 anos, de acordo com a Nielsen. Esse número ainda pode crescer nos próximos dias, já que ainda não foram contabilizadas as transmissões fora de casa e em serviços de streaming.

Nos últimos anos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tem lutado para recuperar o prestígio e, principalmente, angariar a atenção do público mais jovem. Este ano, por exemplo, foi criada uma categoria de voto popular, através do Twitter, para premiar o filme favorito do povo – quem levou a melhor foi o longa Army of the Dead, dirigido por Zack Snyder. Os malabarismos, porém, parecem não estar surtindo tanto efeito. Apesar do aumento considerável na cerimônia deste ano, a audiência ainda permanece baixa para o padrão Oscar, sendo a segunda pior da premiação. Em 2021, a cerimônia, que enfrentou mudanças mais rigorosas em função da pandemia, registrou 2,12 pontos, o que equivale a 10,4 milhões de espectadores entre 18 e 49 anos.

A cerimônia foi marcada pelo esvaziamento da surpresa em relação aos vencedores, já os principais deles já haviam abocanhado os prêmios mais importantes em premiações anteriores. O que acabou chamando a atenção do público foi o momento tenso protagonizado por Will Smith e Chris Rock. Smith, que acabou vencendo como melhor ator por King Richard – Criando Campeãs, deu um tapa no humorista após uma piada de mau gosto com sua esposa, Jada Pinkett Smith. Mesmo atraindo os olhares nas redes sociais, a briga não pode ser apontada como um fator que pesou no aumento total da audiência do Oscar. Segundo dados de análise da Samba TV, como reportou o jornal americano The Hollywood Reporter, o pico de audiência aconteceu cerca uma hora antes do fatídico bofetão.