A audiência arrebatadora da estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina

A estreia da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 elevou a audiência da Globo a patamares impressionantes. Com a transmissão da partida do Brasil contra o Panamá das 08h01 às 9h57 desta segunda-feira, 24, a emissora conquistou seu melhor ibope na faixa desde 2008, com 16 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), de acordo com dados prévios da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA. O Brasil atropelou o Panamá com 4 gols a 0, e a audiência cresceu 100% em comparação com as quatro segundas-feiras passadas. Em São Paulo, o jogo registrou 14 pontos; no Rio, foram 20 pontos alcançados. A transmissão da Globo contou com a narração de Renata Silveira e comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

Um, dois, três… Ary Borges fez história com um hat-trick incrível na estreia da #SeleçãoFeminina na Copa do Mundo 🤩 E ainda teve mais um gol da Bia Zaneratto, fechando o placar Brasil 4 x 0 Panamá! VAMO BRASILLL 💚💛 #GloboNaCopa #TamoJuntoPelaCopa pic.twitter.com/t5k9XJ5gbV — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 24, 2023

No CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel, a partida chegou a ser vista por mais de 1 milhão de pessoas simultaneamente, batendo o recorde de maior audiência de uma partida de futebol feminina da história do YouTube.

A MAIOR AUDIÊNCIA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL FEMININO DA HISTÓRIA DO YOUTUBE É NOSSA! UMA MILHA! 🌽 E é só o primeiro jogo do Brasa, hein? VAMBORA POR MUITO MAIS E PELA #PRIMEIRAESTRELA! 🇧🇷 pic.twitter.com/fLVku8LXx9 — CazéTV (@CazeTVOficial) July 24, 2023

