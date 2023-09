A atualização do estado de saúde delicado de Kayky Brito

Kayky Brito teve uma atualização em seu estado de saúde nesta quinta-feira, 14. Atropelado em 2 de setembro, o ator segue internado no Hospital Copa Star, do Rio de Janeiro, onde realiza uma reabilitação respiratória e motora. “O Copa D’Or informa que Kayky Brito está estável e continuará sob cuidados intensivos”, informou o hospital no boletim mais recente divulgado.

O artista sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo após ser atingido por um carro de aplicativo quando atravessa uma rua correndo e sem olhar para os lados na Barra da Tijuca. Pouco antes do acidente, Brito bebia com o amigo Bruno de Luca em um quiosque. O irmã de Sthefany Brito passou por uma cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito e chegou a respirar com ajuda de aparelhos.