A atriz escolhida para o papel de Heleninha no remake de ‘Vale Tudo’

A Globo já definiu a atriz escolhida para interpretar o papel de Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo: Paolla Oliveira. Na versão original, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères e exibida entre 1988 e 1989, a personagem foi vivida por Renata Sorrah. Filha da vilã Odete Roitman (Beatriz Segall), a jovem tem uma relação conturbada com a mãe e sofre com alcoolismo. A adaptação está a cargo de Manuela Dias, autora da novela Amor de Mãe e da série Justiça.

Prevista para substituir Mania de Você no ano que vem, o remake de Vale Tudo será dirigida por Paulo Silvestrini e também conta com Taís Araujo e Bella Campos como intérpretes de Raquel e Maria de Fátima, respectivamente, mãe e filha que vivem em embate na trama. Outros nomes do elenco incluem Alexandre Nero, Cauã Reymond e Luis Melo.

Qual é a história de Vale Tudo?

Exibida em 1988 e atualmente disponível no catálogo do Globoplay, Vale Tudo acompanha a história da protagonista Raquel Accioli (Regina Duarte), sua filha inescrupulosa Maria de Fátima (Gloria Pires), e a vilã inesquecível Odete Roitman (Beatriz Segall). Na trama, Maria de Fátima, movida pela ambição de se tornar uma modelo famosa, vende o único imóvel da família no Paraná e foge para o Rio de Janeiro. Raquel, então, vai atrás da filha e cruz com Ivan Meirelles (Antonio Fagundes), um administrador de empresas por quem a heroína se apaixona.

Enquanto Raquel trabalha honestamente, a filha se junta com o mal-intencionado César (Carlos Alberto Riccelli), que incentiva a vilã a seduzir o milionário Afonso Roitman (Cássio Gabus Mendes), filho da empresária poderosa e preconceituosa Odete Roitman (Beatriz Segall), diretora de uma companhia aérea. A malévola também é mãe de Heleninha (Renata Sorrah), uma artista plástica cheia de problemas de autoestima e alcoólatra.

A trama foi a marcada por apresentar o enredo “quem matou” — ou, whodunit — com o mistério sobre o assassino de Odete.

