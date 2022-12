A atração surpresa do Globoplay que chocou público da CCXP

O Globoplay chocou o público com uma atração surpresa no encerramento de seu painel de novidades da CCXP22 neste domingo, 4. Após o anúncio da série As Aventuras de José e Durval, que contará a história de infância e juventude de Chitãozinho e Xororó, a dupla sertaneja apareceu no palco para cantar Evidências.

Andréia Horta, que interpreta a mãe de Chitãozinho e Xororó na produção, esteve presente para a divulgação e convidou os dois atores mirins, intérpretes dos irmãos, para o palco. Os jovens entonaram a famosa canção para introduzir a entrada dos ícones do sertanejo, que foram recebidos aos gritos da plateia. Na vida adulta, a dupla será vivida pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas.

Confira o momento:

EU AINDA TÔ EM CHOQUE 🥹@chxoficial quebraram tudo no meu painel do Palco Thunder, comandado por @SabrinaSato . MUITO SPOILER VEIO AÍ. 🚨 pic.twitter.com/hBE7yytvNU — globoplay 💐 (@globoplay) December 4, 2022