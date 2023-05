A alfinetada do Amazon Prime Video sobre cobrança adicional da Netflix

A polêmica medida de cobrança adicional por compartilhamento de senhas foi implementada pela Netflix no Brasil nesta semana, mas já estava em vigor em outros países — e vem sendo motivo de insatisfação dos usuários da plataforma. Por enquanto, trata-se do primeiro serviço de streaming a implementar tal modelo de fiscalização. No Twitter, o perfil britânico do Amazon Prime Video se posicionou contra o esquema de taxa extra com uma provocação: replicou uma postagem feita pela Netflix em 2017 que dizia “Amar é compartilhar uma senha” e acrescentou uma imagem da tela inicial do Prime Video — “Quem está assistindo? Todos que possuem a nossa senha”, alfinetou.

Na rede social, os usuários se dividiram: alguns aplaudiram o Prime Video pelo posicionamento, enquanto outros exprimiram desconfiança. “Daqui a um ano você provavelmente vai fazer o mesmo e vai se arrepender desse post”, escreveu uma conta em resposta ao tuíte.

Por aqui, o Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) de São Paulo já anunciou que notificará a empresa a prestar esclarecimentos sobre a cobrança adicional por compartilhamento de senhas. A medida, que já estava em vigor em países como Chile, Costa Rica, Peru e Argentina, foi oficializada pela Netflix brasileira na terça-feira 23 e faz parte de um novo esforço da empresa para limitar o uso indiscriminado de assinaturas da plataforma por múltiplos usuários. Serão cobrados do titular da conta 12,90 reais por usuário extra que tiver acesso à mesma conta. “A partir de hoje, começaremos a enviar este e-mail para assinantes que compartilham a conta Netflix fora da própria residência no Brasil. A conta Netflix deve ser usada por uma única residência. Todas as pessoas que moram nesta mesma residência podem usar a Netflix onde quiserem, seja em casa, na rua, ou enquanto viajam”, explicou a empresa em nota.

