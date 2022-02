5 séries românticas viciantes para assistir na Netflix

Séries de ação, suspense ou comédia sempre rendem boas maratonas nas plataformas de streaming. Mas são as produções românticas que, para além disso, garantem também bons suspiros e uma incomparável sensação de aconchego nos momentos de descanso. Para esse propósito, VEJA selecionou cinco seriados disponíveis na Netflix para você se viciar – e se emocionar, claro:

O Tempo que Te Dou

Em dez episódios curtos, a série espanhola de 2021 retrata o que acontece quando o amor acaba. Lina (Nadia de Santiago, que também assume o roteiro e a direção) e Nico (Álvaro de Cervantes) viveram um relacionamento arrebatador de anos, mas, assim como o fim da juventude, o afastamento foi inevitável. Agora, Lina precisa seguir em frente e aprender a viver sem Nico. Em capítulos com pouco mais de 10 minutos, a protagonista aprende a deixar o passado para trás, um minuto a menos por dia — jornada ludicamente demarcada por um letreiro ao início de cada episódio.

Virgin River

Com três temporadas de dez episódios e uma quarta em produção, Virgin River (2019) é uma das clássicas narrativas “água com açúcar” para maratonar em dias frios. Na série, a enfermeira Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) busca por um recomeço na bela cidadezinha de Virgin River para fugir de memórias angustiantes — mas acaba por encontrar uma vida diferente da que esperava. Seu caminho cruza com o do galanteador Jack Sheridan (Martin Henderson), ex-fuzileiro naval e dono de um bar-restaurante, que a fará pensar duas vezes antes de ir embora.

Something in the Rain

Continua após a publicidade

A produção coreana Something in The Rain (2018) acompanha o relacionamento de Jin-ah (Son Ye Jin) e Joon-hee (Jung Hae-In) – respectivamente, uma mulher de 35 anos vivendo com os pais e um jovem de 24 anos já independente. O fato de o mocinho ser irmão da melhor amiga de Jin-ah causa problemas familiares, já que os dois cresceram juntos. Em 16 episódios com mais de uma hora — formato clássico dos doramas ou k-dramas, os dramas coreanos —, a narrativa mostra o processo de amadurecimento da protagonista, que aprende a se relacionar de uma nova maneira com o mundo, com seu par romântico e com ela mesma. Destaque para a fotografia da série, que traz cenas apaixonantes de guarda-chuvas coloridos sob a chuva.

Jane the Virgin

Finalizada em 2019 após cinco temporadas, Jane the Virgin é cativante do início ao fim. Emprestando as melhores características de um bom drama latino, a série americana apresenta Jane (Gina Rodriguez), uma jovem de 23 anos que engravida a partir de uma inseminação artificial feita por acidente. Ensinada pela avó a proteger sua virgindade a qualquer custo, Jane vê sua vida virar de cabeça para baixo. Adaptação de uma telenovela (gênero que homenageia) venezuelana, a série engloba em sua narrativa o empoderamento feminino, a representatividade latina e LGBTQ+, e até temas mais políticos, de maneira emocionante e bem humorada.

Gilmore Girls

Em uma receita imbatível, Gilmore Girls mistura uma atmosfera aconchegante e boa dose de nostalgia dos anos 2000. Na série, mãe e filha, Lorelai (Lauren Graham) e Rory Gilmore (Alexis Bledel), compartilham o cotidiano com as peculiares figuras da encantadora cidadezinha de Stars Hollow. Quando Rory é aprovada em um colégio de elite, Lorelai, que criou a filha sozinha após uma gravidez na adolescência, se vê obrigada a recorrer aos pais ricaços, com quem cortara relações anos antes. Durante sete temporadas, Gilmore Girls entrega romance, amizade, relações familiares, e o amadurecimento que advém de tudo isso. Em 2016, a série ganhou um revival de quatro episódios pela Netflix, Gilmore Girls: Um Ano para Recordar, revisitando as personagens quase dez anos mais tarde.