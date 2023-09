5 ótimas séries de TV para quem gosta de tramas alienígenas

Dois lances dignos da série Arquivo X têm alimentado há semanas os adeptos de teorias conspiratórias de todo o mundo. O primeiro causado pelo ufólogo e apresentador de TV mexicano Jaime Maussan Flota, que conseguiu — não se sabe como — convencer os congressistas daquele país a ceder um espaço durante uma audiência pública para que “revelasse” os corpos mumificados do que ele diz serem alienígenas. A audiência, com toques espetaculosos, contou com detalhes para lá de inusitados. Segundo ele, os corpos tinham, no mínimo, 1.000 anos e foram localizados no Peru, em 2015. Ele afirmou ainda que os restos mortais, com cerca de 60 centímetros, sem dentes e com cabeças grandes e achatadas, não tinham DNA humanos. Maussan, porém, ainda não comprovou sua descoberta, e seu histórico não ajuda — o cientista já foi acusado de fraude no passado, apresentando cinco fósseis de “aliens” falsos.

Enquanto o caso de Maussan se revela um circo midiático, a Nasa anunciou que um diretor seria designado para analisar com rigor científico casos de objetos voadores não identificados, ou como designado pela agência americana de UAP (fenômenos anômalos não identificados). Durante a apresentação, uma comissão de especialistas, no entanto, concluiu não haver dados que indiquem que os fenômenos até o momento analisados tenham origem extraterrestre.

Como diz o célebre cientista Carl Sagan (1934-1996), não é impossível existir vida extraterrestre e há motivos para crer que, nos infinitos planetas, isso seja uma verdade — ou que em um deles a vida já tenha existido. “Se você acreditar no que os ufólogos querem que acreditemos, que a maioria dos relatos são de visitações, teremos uma situação muito estranha. Várias espaçonaves estariam vindo para a Terra todos os dias de distâncias interestelares”, ironizou Sagan. No terreno fértil da ficção, a Terra é, sim, um ponto turístico de aliens. A seguir confira séries de TV que fizeram um bom trabalho ao imaginar esses visitantes extraterrestres.

Arquivo X

A clássica série inaugurou um estilo ao contar a história da dupla Mulder e Scully, do FBI, que investiga casos não solucionados pela polícia e que envolvem elementos sobrenaturais, principalmente com alienígenas.

Onde assistir: Star+

Fringe

A série, cujo enredo parece uma mistura de Arquivo X com Lost, também tem como protagonista uma dupla de policiais do FBI, Olivia Dunham e John Scott, recrutada para investigar o caso de um avião que pousou com todos os passageiros mortos de uma forma terrível. Na história, sobram teorias conspiratórias sobre segredos que o Estado deseja esconder, inclusive alienígenas.

Onde assistir: HBO Max

Twin Peaks

A clássica série criada por David Lynch e Mark Frost fala sobre uma investigação do agente do FBI Dale Cooper sobre o misterioso assassinato da estudante Laura Palmer na cidade de Twin Peaks. Fatos sobrenaturais, eventos inexplicáveis e possíveis abduções alienígenas permeiam a série.

Onde assistir: Paramount+

Outra Vida

A série acompanha a jornada da astronauta Niko Breckenridge em uma missão tripulada para descobrir as origens de um artefato alienígena. Na equipe está a jornalista Harper Glass que deseja publicar a primeira reportagem sobre o primeiro contato entre humanos e alienígenas.

Onde assistir: Netflix

Top Secret: Ovnis

Aqui não se trata de ficção e sim de uma série documental com ares conspiratórios, reconstituindo casos de supostas aparições alienígenas em todo o mundo, inclusive na União Soviética, e como eles teriam sido tratados pelos governos.

Onde assistir: Netflix

