4ª temporada de ‘Succession’ ganha data de estreia e teaser inédito

As intrigas da família Roy já estão com data marcada para retornar ao streaming. Em teaser inédito divulgado nesta quinta-feira, 26, a HBO revelou o dia de estreia da quarta temporada de Succession. A produção chega ao canal pago em 26 de março. No vídeo, as brigas e relações de poder entre Connor (Alan Ruck), Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e o pai Logan Roy (Brian Cox) estão soltando fagulhas.

Na quarta temporada, o conglomerado de mídia Waystar Royco está prestes a ser vendido para o visionário da tecnologia Lukas Matsson (Alexander Skarsgård). O negócio, porém, vai provocar uma rixa maior (se é que é possível) entre os membros da família — já que eles antecipam como serão suas vidas após a venda. Confira o teaser completo: