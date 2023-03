4 séries apocalípticas para os órfãos de ‘The Last of Us’

Fenômeno instantâneo da HBO, The Last of Us mal acabou e já deixou saudades. Para os que procuram novas produções para curtir nas noites de domingo, VEJA indica quatro séries instigantes de temática pós-apocalíptica — e uma opção extra para quem virou fã de Pedro Pascal.

Estação Onze

Onde assistir: HBO Max

Também com o selo da HBO, Estação Onze traz uma visão otimista do apocalipse. Adaptação de um livro homônimo, a minissérie acompanha os sobreviventes de um mundo no qual um vírus incontrolável matou 99% da população mundial em algumas horas. A mensagem central da trama é a de que “sobreviver não é suficiente”, por isso, o grupo protagonista é formado por artistas de teatro que, mesmo no fim do mundo, continuam encenando Shakespeare por aí.

Raised by Wolves

Onde assistir: plataformas de aluguel, como Apple, Amazon e Google Play

A Terra foi destruída e um casal de androides fica encarregado de criar crianças humanas no planeta Keppler-22B. Esse cenário pós-apocalíptico é pano de fundo para abordar o conflito eterno entre ciência e religião. Passeando entre a ficção científica e o horror, a série de duas temporadas foi produzida pelo cineasta Ridley Scott, grande nome de Hollywood.

Sweet Tooth

Onde assistir: Netflix

Com crianças fofas que são meio humanas, meio animais — os chamados híbridos — Sweet Tooth também integra a seara de retratos esperançosos do mundo depois da catástrofe. Caçados pelos vilões, que os julgam culpados pelo vírus que matou parte da humanidade, os pequenos contam com adultos íntegros para defendê-los. A série da Netflix retorna para uma segunda temporada em 27 de abril.

The Rain

Onde assistir: Netflix

Na série dinamarquesa, o fim do mundo vem a partir de uma chuva que espalha pelo país um vírus mortal produzido em laboratório. Os protagonistas são dois irmãos que, presos em um bunker pelo pai cientista que participava do projeto, crescem sozinhos até tomarem coragem para sair do abrigo. Com três temporadas, a série mostra o fim do mundo pelo olhar adolescente, mesclado às inseguranças comuns dessa fase da vida.

Opção extra – The Mandalorian

Onde assistir: Disney+

Para os antigos e novos fãs de Pedro Pascal, não será preciso esperar pela próxima temporada de The Last of Us para ver o chileno brilhando no streaming: o ator é também protagonista de The Madalorian, série derivada de Star Wars cuja terceira temporada está em exibição com episódios semanais. Na nova leva de episódios, o justiceiro Mando tenta se redimir com seu povo enquanto vive aventuras intergaláticas com o adorável Grogu (apelidado pelo público de “baby Yoda”).