3 séries sobre música para os órfãos de ‘Daisy Jones & the Six’

Ambientada na Califórnia dos anos 1970, a minissérie Daisy Jones & the Six une música e romance ao narrar a trajetória de uma banda fictícia, recriando uma das fofocas mais famosas do mundo do rock: a produção do disco Rumours, do Fleetwood Mac. Para os que ficaram órfãos da série protagonizada por Riley Keough e Sam Claflin, VEJA indica três outros títulos sobre música que rendem uma boa maratona:

Alta Fidelidade

Onde assistir: Star+

Protagonizada por Zoë Kravitz, a Mulher-Gato do último Batman, a série acompanha Robyn, dona de uma loja de discos que enfrenta dificuldades financeiras. Para piorar a situação, ela acaba de passar por um término cortante e, com ajuda da música e da cultura pop, começa a rever seus relacionamentos fracassados — em busca de crescer e entender os rumos que sua vida deve tomar.

Little Voice

Onde assistir: Apple TV+

Com cenário clássico das comédias românticas — as ruas de Nova York –, Little Voice explora a busca por autenticidade característica da juventude. Bess King (Brittany O’Grady, de The White Lotus) é uma talentosa compositora que tenta perder a vergonha de mostrar sua voz para o mundo, enquanto concilia a realização de seus sonhos com um mar de desilusões que cercam suas relações amorosas e familiares. A série foi criada pela cantora Sara Bareilles, que também escreveu as faixas da trilha sonora original.

Julie and the Phantoms

Onde assistir: Netflix

Após perder a mãe, a jovem Julie (Madison Reyes) vê sua paixão pela música tornar-se uma tarefa custosa. A superação dessa barreira vem de forma peculiar: ela cruza o caminho de um trio de adoráveis garotos-fantasmas que, mortos há 25 anos, não tiveram chance de fazer sucesso com a banda The Phantom em vida. A trama divertida é baseada na produção brasileira Julie e os Fantasmas, de 2011. Apesar de destinada para o público adolescente, trata-se de uma boa opção para relaxar sem compromisso.