3 séries rápidas que valem muito uma maratona no streaming

Com tantas ofertas no streaming e pouco tempo no cotidiano, às vezes é difícil selecionar uma série que sirva um bom entretenimento de forma rápida. Por isso, VEJA listou três séries curtinhas que valem a pena maratonar e que são um acalento ao coração. Confira:

Ninguém Quer (disponível na Netflix)

Apresentadora de um podcast — chamado Ninguém Quer — em que relata suas experiências sexuais e relacionamentos frustrados, Joanne (Kristen Bell, de The Good Place) não consegue se envolver com ninguém porque, na verdade, sabota qualquer pretendente com um motivo fútil. Já o rabino charmoso Noah (Adam Brody, de The O.C.) acabou de terminar um namoro de muitos anos com uma judia de sua comunidade que tentou forçar um noivado com ele. Após se conhecerem no jantar de uma amiga, Joanne e Noah pensam em vários motivos para nunca mais se verem, mas logo se apaixonam e decidem enfrentar uma série de obstáculos envolvendo religião, família e problemas sentimentais. A série de comédia romântica conta com ótimas reflexões sobre amadurecimento, além de personagens carismáticos, e tem dez episódios com até 30 minutos cada.

Não Estou Morta (disponível no Disney+)

Nell Stevens (Gina Rodriguez, de Jane the Virgin) morou na Europa para acompanhar o noivo, que decide abrir um restaurante por lá, mas um acontecimento trágico a fez terminar o relacionamento e voltar para sua antiga cidade, onde ela abandonou uma carreira de jornalista em ascensão. Agora, ela só pode ocupar a vaga de uma repórter que faz obituários no jornal local, porém, os espíritos dos perfilados começam a aparecer para que ela faça um bom trabalho ao falar deles. Com 23 episódios de até 23 minutos cada, Não Estou Morta fala sobre recomeços e luto, de uma forma tocante e cômica.

Manhãs de Setembro (disponível no Prime Video)

Estrelada por Liniker, Manhãs de Setembro segue Cassandra, uma mulher trans que trabalha como entregadora de aplicativo e cantora de bares e que acaba de alugar sua própria quitinete pela primeira vez. Sua vida muda quando Gersinho (Gustavo Coelho), um garoto em busca do pai Clóvis – no caso, Cassandra antes da transição de gênero, aparece. O menino é fruto de um relacionamento antigo da protagonista com Leide (Karine Teles). Surpreendentemente, as dores da homofobia e do racismo não são o coração da trama, iluminando o lado belo do afeto que existe na vida real das classes C e D. Em duas temporadas com doze episódios no total, cada um tem até 40 minutos de duração.

