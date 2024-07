3 pensamentos um tanto profanos causados pela série ‘The Chosen’

A popular série americana The Chosen – Os Escolhidos finalmente lançou por completo sua quarta temporada no aplicativo gratuito que leva o nome do programa bíblico – e quem maratonar o programa com um olhar mais atento (ou lascivo) vai se deparar com detalhes um tanto profanos. Confira alguns deles a seguir.

Pedro, o discípulo do crossfit

De família israelense, o ator americano Shahar Isaac interpreta Pedro, um dos protagonistas da trama – tanto na série de TV, quanto no livro sagrado cristão. Em The Chosen, porém, o apóstolo não perde em nada para um galã de novela da Globo – mais especificamente do tipo que estrela os folhetins das 7, nos quais homens malhados e com roupas mínimas desfilam em cena. Com os braços torneados sempre à mostra (assim como uma parte considerável das pernas), Pedro mais parece saído de uma aula de crossfit do que de um barco de pesca. É dele também algumas cenas de alta tensão sexual com a esposa que deixaram os mais recatados boquiabertos.

Sorrisos perfeitos em tempos bíblicos

A trama de The Chosen se passa por volta do ano 25 d.C., no Oriente Médio, especialmente em Israel. A odontologia não era um ofício comum então — pelo menos não os tratamentos estéticos que hoje oferecem dentes brancos e alinhados. Na série, contudo, a qualidade do sorriso dos personagens é impecável. Os dentes quase artificiais, como os de lente que fazem sucesso atualmente, são o detalhe mais anacrônico da trama. Não há dúvidas de que eles ajudam a deixar os personagens um tanto mais bonitos. Será que foi impossível achar atores, hoje, com dentes naturais? Fica a dúvida.

Mateus e a prova de que a barba dignifica o homem

Filho de indianos, o ator Paras Patel, que interpreta Mateus, vem amadurecendo na série: enquanto na primeira temporada ele era um cobrador de impostos aliado aos romanos, e com carinha de menino, agora, na quarta, o rapaz já é um importante discípulo de Jesus e ganhou ares de homem maduro. O segredo: Patel deixou crescer a barba – uma maquiagem que costuma funcionar bem para o gênero masculino.