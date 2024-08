3 motivos para desejar o fim do remake de ‘Renascer’

No ar desde 22 de janeiro, Renascer chega ao fim em 6 de setembro, quando a Globo exibirá o último capítulo do remake para dar lugar ao folhetim Mania de Você no dia 9. Apesar do talento de atores como Marcos Palmeira e Juan Paiva, intérpretes dos protagonistas José Inocêncio e João Pedro, respectivamente, vale dizer que existem três motivos principais para desejar o fim da adaptação feita por Bruno Luperi.

Trama originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa, avô de Luperi, e exibida em 1993, Renascer foi uma encomenda da Globo trinta anos atrás após o sucesso de Barbosa com Pantanal (1990), que foi ao ar pela hoje extinta Manchete. Em 2022, a Globo apostou no remake da história e o resultado foi satisfatório, já que a nova versão, também feita por Bruno Luperi, foi um êxito comercial e de audiência. O problema da emissora foi a fila de folhetins que seguiu a história.

Novela rural

É evidente que após o remake de Pantanal em 2022, a novela Terra e Paixão (de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes) — sobre uma disputa de fazendeiros — em 2023 e a nova Renascer em 2024, o público acabou saturado de novelas de temática rural. Além disso, as três acabaram com muitas semelhanças, tanto por seu elenco — Marcos Palmeira como o protagonista de Pantanal e Renascer, quanto por enredos, já que Terra e Paixão e a atual novela das 9 contém um pai fazendeiro e poderoso que rejeita o filho porque sua esposa morrera em seu parto: Antônio La Selva (Tony Ramos) e Caio (Cauã Reymond) na antecessora, e Inocêncio (Palmeira) e Pedro (Juan Paiva) agora.

Falta escapismo

Por mais que novelas sejam o espelho da sociedade para tratar de temáticas importantes do cotidiano, há também necessidade de se criar histórias mais voltadas para o escapismo. Autor de Mania de Você, João Emanuel Carneiro costuma cumprir bem essa missão, gerando expectativa de uma trama de vingança envolvente como alguns de seus sucessos anteriores, como A Favorita (2008), Avenida Brasil (2012).

Ninguém aguenta mais ver Juan Paiva sofrer

Intérprete de João Pedro, Juan Paiva é um intérprete habilidoso, porém, caiu mais uma vez em um papel de jovem sofredor. Com Renascer, o jovem emendou mais um personagem cuja felicidade é quase impossível. Em Totalmente Demais (2015), Wesley foi atropelado e ficou paraplégico; em Malhação Viva a Diferença (2017), Anderson sofreu racismo da mãe da namorada Tina (Ana Hikari) e também sofreu um acidente, correndo risco de ficar sem andar; em Um Lugar ao Sol (2021), Ravi foi usado pelo melhor amigo, Christian (Cauã Reymond), quase morreu em um acidente provocado pelo amigo, ficou em coma, mas sobreviveu. Já na novela atual, João Pedro não só conviveu com a culpa da morte da mãe em seu parto e a rejeição do pai por isso, como também viu Mariana (Theresa Fonseca), por quem era apaixonado, se casar com Inocêncio, e ainda teve uma filha com Sandra (Giulia Buscacio) que nasceu pré-matura e não sobreviveu.

A princípio, João Pedro terá um final feliz, mas não faz mal torcer para que ator seja escalado para um papel de uma pessoa que não sofra tantas provações em uma próxima novela. Fica a dica para os autores.

