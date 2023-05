3 detalhes absurdos que quase passaram batido no fim de ‘Travessia’

Travessia chegou ao fim nesta sexta-feira, 5, para dar lugar à Terra e Paixão, próxima novela das 9 da Globo. Após oito meses de enredos mirabolantes, a trama de Gloria Perez não poderia terminar sem mais alguns absurdos. No último episódio, a delegada Helô (Giovanna Antonelli) finalmente capturou o pedófilo interpretado pro Cláudio Tovar, um criminoso que se passava pela atriz Bruna Schuller usando a tecnologia deep fake. Após abusar virtualmente de Karina (Danielle Olímpia), o bandido tentou fazer Tonho (Vicente Alvivete) de vítima, mas acabou preso por Helô. O que não fez muito sentido foi a policial nunca ter contado para Bruna que ela também era uma vítima dessa história, sendo que a jovem poderia alertar seus milhões de seguidores pelas redes sociais.

Outras duas sequências bizarras tiveram Chiara (Jade Picon) dando à luz naturalmente e no dia seguinte deixar o hospital com a barriga chapada, sem nem ter ficado mais uns dias internada para se recuperar. E para coroar, Guerra (Humberto Martins) saiu com o bebê de Chiara do hospital sem mais nem menos, nenhuma assinatura, identificação nada. Fácil assim.