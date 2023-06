3 acertos e 2 erros de ‘Todas as Flores’, grande aposta do Globoplay

Grande aposta do Globoplay, Todas as Flores disponibilizou seu último capítulo nesta quinta-feira, 1º, para concluir a saga da mocinha Maíra (Sophie Charlotte). Dividida em duas fases, a novela escrita por João Emanuel Carneiro — feita, a princípio, exclusivamente para o streaming da Globo — fez barulho desde sua estreia, em outubro do ano passado. Com uma trama inicialmente envolvente, o folhetim teve erros e acertos pelo caminho e termina como uma produção memorável, seja para o bem ou para o mal. Confira o que fez sucesso e o que deu errado na novela:

Acertos

Vilãs

O maior destaque de Todas as Flores é a vilã Vanessa, interpretada por uma ótima Leticia Colin. Inescrupulosa, irônica e carismática, a personagem atestou mais uma vez o talento de João Emanuel Carneiro de criar vilãs memoráveis como Carminha (Adriana Esteves), de Avenida Brasil (2012), e Flora (Patricia Pillar), de A Favorita (2008). Irmã de Maíra, Vanessa desprezava a deficiente visual com todas as forças, mesmo que ela fosse a doadora de medula que salvou sua vida — no início da trama — de uma leucemia. Fosse fazendo uma cena em um botequim dizendo que era tão rica que poderia se afogar no próprio dinheiro ou latindo no meio da empresa para chamar a atenção de Pablo (Caio Castro), a víbora gerou repercussão nas redes sociais e arrematou o coração do público que amou odiá-la. Longe de ser maniqueísta, Zoé (Regina Casé) teve diversos momentos em que se dividia entre as filhas e, após uma série de maldades e crimes ao longo da novela, terminou se redimindo ao livrar Maíra da prisão.

Sem censura

Por ser um produto do streaming, a novela teve liberdade para exibir cenas mais quentes com nudez explícita, como os encontros dos amantes Vanessa e Pablo, que pagou bumbum na trama. Violentas como do assassinato de Samsa (Antonio Angelo). Além de beijos lésbicos — coisa que a atual novela das 7, Vai na Fé, não se permite na TV aberta. As personagens Gabriela (Camila Alves) e Laura (Amanda Mittz) puderam concluir sua história de amor com um grande beijo.

Duração

Projetada como meio-termo entre novela e série também, Todas as Flores teve uma duração mais curta, apenas 83 capítulos. Travessia, novela das 9 de Gloria Perez que estreou paralelamente à trama de Carneiro na Globo, terminou com longos 179 episódios, exibidos de segunda a sábado, arrastados e sem histórias interessantes. Com isso, a produção do streaming teve um pouco menos de encheção de linguiça do que qualquer folhetim padrão.

Erros

Capacitismo

A novela marcou um grande aceno à diversidade com a primeira mocinha com deficiência visual da história das novelas. Entretanto, a trajetória de Maíra foi sujeitada ao capacitismo — discriminação de pessoas com deficiências. Esperta no começo, a protagonista não se deixava abalar pelas maldades da mãe e até da irmã, mas, ao ter seu filho raptado por Zoé, precisou se sujeitar a uma cirurgia nos olhos para começar a enxergar e inciar sua vingança. No final das contas, a visão não ajudou tanto Maíra, quase não conseguiu justiça após embarcar em seus próprios planos furados — foi obrigada a contar com um surto de consciência da mãe para ter seu final feliz ao lado de Rafael (Humberto Carrão).

Barrigas

Apesar da quantidade de capítulos ser reduzida, diminuindo as famosas barrigas que novelas costumam ter, Todas as Flores não se furtou de ter enredos que também giravam em círculos, como o concurso de modelos “Garoto Rhodes” e o núcleo de humor de Oberdan (Douglas Silva). Ambos pouco cativantes.

