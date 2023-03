O tamanho de Bolsonaro (e de Moro) depende de Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou menor ao Brasil, engolfado pela intimação da Polícia Federal para se explicar no inquérito sobre o escândalo das joias sauditas e frustrado pelo esquema especial de segurança adotado para a sua chegada ao aeroporto de Brasília. O timing e as condições de seu retorno não poderiam ser piores.

Depois de quase três meses de férias em Orlando (EUA), e após sair pela porta dos fundos a dois dias de encerrar o mandato, seu tamanho a partir daqui será definido, em grande medida, se conseguirá liderar a extrema direita do país. Essa liderança, por sua vez, dependerá de uma série de fatores.

Primeiro, se sairá das cordas da investigação contra ele sobre presentes milionários não declarados e mal explicados.

Segundo, como a mídia brasileira lhe preservará o espaço na ribalta, tratando-o como a figura secundária que passa a ser ou se vai cobrir-lhe cada passo. (O erro mais grave da imprensa será, intencional ou inadvertidamente, tratar como equivalentes o que são pesos assimétricos).

Terceiro, como ele e os filhos manterão força e disposição para seguir participando da engrenagem das fake news e da desinformação — e se essa indústria do submundo da internet será neutralizada ou não pelas instituições no futuro próximo.

Quarto, a despeito de sua popularidade no núcleo duro do bolsonarismo (hoje na casa dos 21%, segundo bons leitores de pesquisas), em que medida as acusações e os três meses semi-escondido perto da Disney abrirão de fato espaço a outras alternativas para a extrema direita, como Michelle Bolsonaro e Sergio Moro — e em menor grau, os governadores Tarcísio de Freitas e Romeu Zema.

Esses fatores são os mais evidentes e conhecidos. Mas há um quinto e responde pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, o tamanho de Bolsonaro também depende do quanto o atual presidente ajudará a alimentar o nome e a força do ex-presidente e de quem vier a ocupar esse espaço.

Esse risco merece uma atenção especial. À essa altura, Bolsonaro deve estar reabrindo a caixa de seu moedor de carnes e reputações. Não será improvável tentar recomeçar campanhas de motociatas. Certamente vai construir a personagem da vítima diante de um complô contra si.

Lula armará seu próprio baque e de seu governo se cair na tentação de falar muito de Bolsonaro quando as perguntas de jornalistas surgirem, ou nos discursos de improviso. E o que vale para Bolsonaro vale também para o ex-juiz, ex-ministro, quase ex-bolsonarista e atual senador Sergio Moro.

Como se viu nos últimos tempos, Moro, ao repetir mentiras de Bolsonaro, como ligar o PT ao PCC, vem tentando tomar o lugar do ex-presidente. E como se viu nos últimos dias, Moro não sai da cabeça de Lula.

Conforme escreveu dias atrás a jornalista Maria Cristina Fernandes, a psicanálise é que pode dar conta sobre o que Lula passou desde Curitiba até a eleição passada. Mas para a política, ela lembrou, importam as consequências — e estas já deveriam ter feito soar o alarme no Palácio do Planalto.

O risco da fixação de políticos com os próprios adversários me fez lembrar de um almoço e de um artigo do jornalista Elio Gaspari de quase 20 anos atrás. Era fim do verão de 2003, portanto Lula tinha pouco mais de seis meses de primeiro mandato.

Naquele almoço no Massimo, tradicional restaurante italiano de São Paulo conduzido pelo chef Massimo Ferrari, ouvi de Gaspari análises saborosas sobre o início daquele governo e fim do governo anterior, e emendei com um comentário qualquer sobre o que considerava ser um grande equívoco lulista à época: falar excessivamente do antecessor, Fernando Henrique Cardoso. No momento em que deixasse o tucano um pouco de lado, eu sugeria, seu governo deslancharia melhor.

No que Elio Gaspari me antecipou o que já escrevera e publicaria no dia seguinte: uma carta de Juscelino Kubitschek para Lula. “De JK@peixevivo.edu para Lula” era o título da carta, hábito que o colunista adquirira e se virara tradição em sua coluna. Vez ou outra recorre ao seu conhecimento enciclopédico de personagens históricos para criar peças de ficção com elementos reais. Era o caso.

Uma das coisas que JK “recomendava” na carta ao “estimado presidente Luiz Inácio” era: Não entregue sua alma ao adversário. JK – como Gaspari — questionava como Lula se mostrava excessivamente preocupado com o governo anterior. Naquele 2003, com habitual frequência o presidente desabonava FHC ou creditava-lhe heranças malditas no contexto das travas do novo governo.

Juscelino e antes dele, Getúlio Vargas tiveram um demônio chefiando a oposição: Carlos Lacerda, da UDN. Jornalista, deputado federal e mais tarde governador do antigo Estado da Guanabara, Lacerda era um agoniado tinhoso, orador precioso e conspirador crônico, que fazia adversários sofrerem com a ponta do seu espeto.

Na carta fictícia, Gaspari (ou melhor, JK) sugeria a Lula procurar um só discurso seu atribuindo a Lacerda o que fosse. Não acharia. “Para fazer o que eu queria fazer, não podia demonstrar preocupação com ele. Estava construindo um novo Brasil, e os tropeços da caminhada (…) eram notas de pé de página.”

Lula não teve adversários tão ferozes em seus dois primeiros mandatos. Neste terceiro, enfrenta a agonia de uma lembrança que lhe dá todos os motivos para se ver nas areias movediças do ressentimento: por obra de Moro, viveu 580 dias na prisão, foi impedido de se candidatar à Presidência em 2018 e chafurdou na lama do debate público durante mais de cinco anos.

Moro não só ingressou na política com seu antilulismo travestido de ato jurídico como ajudou a fortalecer Bolsonaro e o bolsonarismo.

O bolsonarismo persistirá por algum tempo, sob liderança ou não de Bolsonaro. O radicalismo como prática política e o extremismo como expressão do ódio e da divisão no exercício da política estão decididamente instalados no país e exigirão grande esforço de forças democráticas — da centro-esquerda à centro-direita — para reduzir seu impacto. O grave é perceber, até aqui, o quão despreparado está o atual governo para lidar com isso.

Não deixar sua alma ser capturada pelo adversário é tarefa que, para Lula, pode até não se comparar aos tempos de oposição PT x PSDB, ou Lula x FHC, mas é tão difícil quanto a que enfrentaram Getúlio e Juscelino diante de Lacerda.

Ensinam a filosofia e a teologia que Deus só existe porque o Diabo também existe, o Paraíso seria uma ilusão qualquer não fosse o Inferno, e o Bem não teria forças caso o Mal não nos rondasse. Como nas religiões, a política vive dos opostos.

Hoje, mais do que adversários opostos, verdadeiros inimigos a combater — uma fagulha convertida em chamas pelo potencial de violência política e fomentação do ódio trazidos pelas redes sociais.

Agora às voltas também com acusações, Sergio Moro só tem vida política pela graça de Lula. Ao retornar ao Brasil, Bolsonaro só terá vida política em grande medida se Lula mantiver seu nome nos discursos e nas mídias.

Lula é peça central para definir o futuro dos dois. E se deixar sua alma ser capturada pelos adversários, verá consumidos tempo, energia e racionalidade que precisarão ser devidamente gastos nas escolhas políticas exigidas neste momento.