O que a imprensa tem a ver com a explosão de violência em escolas

Enquanto sentimos a dor da comunidade escolar da creche Cantinho Bom Pastor, de Blumenau (SC), enquanto vemos o Ministério da Justiça anunciar R$ 150 milhões de investimento no reforço de rondas escolares, enquanto registramos o pungente reconhecimento do ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) de que o país está falhando miseravelmente com as crianças e adolescentes, enquanto contabilizamos a explosão de violência em escolas, enquanto tudo isso ao mesmo tempo agora invade o debate público, duas entre muitas perguntas e respostas emergiram esta semana:

O que a imprensa tem a ver com isso? Como a mídia pode e deve se comportar diante de casos assim?

A imprensa tem tudo a ver e há uma série de novas atitudes e diretrizes a serem seguidas por jornalistas e comunicadores em geral, recomenda uma especialista no assunto, ouvida pela coluna: a jornalista Maria Carolina Trevisan.

Jornalista Amiga da Criança – diploma oferecido pelo Unicef e pela Andi (Agência de Notícias dos Direitos da Infância) em reconhecimento a profissionais que ao longo da carreira trataram com cuidado dos direitos da infância e da juventude – Maria Carolina exibe também uma larga experiência com direitos humanos, seja na cobertura jornalística, seja em sala de aula, seja no acompanhamento de organizações ligadas ao tema.

Neste último episódio, deu-se uma mudança significativa: uma baixa exposição da imagem do autor do crime, algo que encabeça a lista de regras a cumprir em casos do gênero. Alguns dos principais veículos de imediato alteraram o modo de exposição da notícia, outros reafirmaram cuidados com a identidade do autor ou imagens da creche, mais alguns removeram conteúdos que davam visibilidade indevida.

Não é, porém, uma reação uníssona. Ainda há exceções na mídia, infelizmente. Razão pela qual a coluna recorre à lista de Maria Carolina Trevisan:

1. Se reproduzimos a identidade do autor da violência e imagens dos ataques, violamos os direitos da infância e damos notoriedade aos autores do crime. Não raro agressores desse tipo desejam ser vistos como heróis em certos grupos no mundo obscuro da internet, e serão glorificados em tais círculos.

2. A consequência desse tipo de exposição é causar um efeito contágio. Em recente Congresso da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), Maria Carolina e a também jornalista Fernanda Mena mencionaram pesquisa da Universidade Estadual do Arizona (EUA) de 2015, segundo a qual, primeiro, casos são mais prováveis onde existem mais armas de fogo; e, segundo, depois de um massacre, a probabilidade de ocorrência de outro aumenta nos 13 dias seguintes.

3. Nos EUA, a cada 3 ou 4 massacres em escolas, mesmo sem vítimas, ocorre um novo do mesmo tipo.

4. É importante evitar entrevistar pessoas sob forte emoção ou em estado de choque, muito menos adolescentes que acabaram de enfrentar uma tragédia.

5. Evitar imagem de crianças e adolescentes acima de tudo. No máximo, os pais – e mesmo assim com prudência, por estarem sob forte emoção. É um testemunho importante, com força jornalística e é quase impossível a jornalistas não recorrerem a isso. Mas não será demais cuidar das famílias impactadas, mesmo com a independência jornalística.

6. Em síntese, sensacionalismo mata.

Não custa repetir: a exibição das imagens do crime – do autor, das vítima ou do local – nas redes sociais ou na imprensa tem o poder de inspirar atos semelhantes. Elas têm o poder de inspirar atos semelhantes, como gatilho. A divulgação do crime também atende aos desejos mórbidos de quem o cometeu.

É preciso também evitar abordagens como “é um caso isolado”, ou relacioná-lo a um problema mental da pessoa – equívoco que resulta na perda da linha de continuidade e da falta de compreensão de casos como um problema social.

Para quem (ainda) acha que tragédias assim se replicam apenas no padrão dos EUA, ou que o terror é coisa de maluco norte-americano, convém conhecer o levantamento da pesquisadora Michele Prado, do Monitor do Debate Político no Meio Digital da USP: o Brasil registrou 22 ataques a escolas entre outubro de 2002 e março de 2023. Número que já supera o total de anos anteriores. Somente neste início de ano, já foram ao menos quatro casos de mais destaque – dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro e este de Santa Catarina.

“Um país que mata crianças é tudo, menos democrático; é tudo, menos decente”, registrou o ministro Silvio Almeida. “Temos que admitir isso para podermos dar um passo à frente.”

Há um longo caminho a ser pavimentado, incluindo elementos de segurança pública, cuidado e prevenção, a capacitação de profissionais que atuam nas escolas para reconhecer sinais de comportamentos violentos que impliquem em risco, ou mesmo reconhecer indícios de patologias, presença de psicólogos para oferecer assistência básica possível e encaminhar casos mais complexos, além de protocolos rígidos de combate a qualquer violência.

Além, é claro, de um esforço coletivo para deslegitimarmos o ambiente de naturalização dos discursos violentos – herança dos últimos anos.

Outra (má) herança diz respeito às armas nas mãos de civis. Com acesso facilitado a armas, chacinas podem se tornar mais frequentes, maiores e mais graves. Razão pela qual há tanto esforço de organizações para restringir esse acesso a armas de fogo e munições – estratégia principal da política do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Tomo emprestado a expressão de outro jornalista, Tales Faria: “A violência é uma doença contagiosa”. Ele tem razão, e estamos vendo a expressão desse contágio.

E a imprensa é parte fundamental na profilaxia e na prescrição dos remédios para reagir à contaminação.