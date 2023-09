Pacheco afronta o STF e constrange Lula

O marco temporal das terras indígenas propõe uma questão simples: desde quando as terras cabem aos indígenas que estão nelas desde antes de Cabral? A tese do marco temporal advoga que terra em que não houvesse indígena em 1988 não deve ser considerada indígena — ignorando o fato de que indígenas ausentes não estavam ausentes por vontade própria, mas por terem sido expulsos. O Supremo decidiu, corretamente, que a tese é inconstitucional.

A decisão cria um problema acessório: como ficam os proprietários rurais que, legalmente e de boa-fé, adquiriram terras antes de 1988? Ora, se, induzidos a erro por uma legislação inconstitucional e/ou omissa, foram lesados, cabe ao Estado indenizá-los. E foi isso que o Supremo, corretamente e por unanimidade, determinou.

Entre mortos e feridos, todos se salvaram, e a novela está finalmente encerrada, certo?

Errado, acredita Rodrigo Pacheco. Apesar da inconstitucionalidade, o presidente do Senado levou o marco temporal a voto. E o aprovou. Inflamou a base ruralista/bolsonarista e afrontou o Supremo Tribunal Federal.

Pacheco nega que a decisão seja uma afronta ao STF. “É apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza [qual?] devem ser deliberados no Congresso,” explicou.

Os senadores podem reputar o que bem entenderem, mas quem decide se tema “dessa” (ou qualquer) natureza é assunto do Supremo é o Supremo. De resto, o “tema” só está no Supremo porque o Congresso se omitiu durante anos. Só agora, que o tema chegou à reta final no STF, é que o Congresso resolveu cuidar do assunto. Tardou… e falhou. Duplamente, aliás, no rito e no mérito. Além de errada, a decisão é uma molecagem: onde já se viu aprovar lei ilegal só para marcar a posição de que acha que deveria ser legal?

Pacheco também criou um constrangimento desnecessário para Lula. Sendo o projeto inconstitucional, o presidente tem a obrigação de vetá-lo, sob pena de afrontar o Supremo — e ser por ele desautorizado. Se o vetar, cria um problema com os ruralistas, boa parte da qual está no Centrão, suposta (futura) base do governo.

Com uma só decisão, Pacheco deu mais uma contribuição para o acirramento dos ânimos entre os Poderes e para a transformação da política brasileira em algo caótico.

É bom não esquecer: foi a desordem institucional que criou o bolsonarismo e botou Jair Bolsonaro no Planalto.

E, como o 8 de janeiro deixou bem claro, é da desordem que o bolsonarismo espera que venha a ditadura militar.

