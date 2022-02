O erro de Eduardo Leite

Eduardo Leite parece animado para concorrer a presidente pelo PSD de Gilberto Kassab.

Será possivelmente o maior erro da curta e até agora promissora carreira de Leite.

O governador do Rio Grande Sul prometeu respeitar o resultado das prévias do PSDB, mas agora que mudar de partido. Combinou de apoiar o vencedor, João Doria, mas está disposto a se lançar contra ele. E acha que pode vencer a final depois de perder a semifinal.

É difícil enxergar um cenário em que Leite possa vencer. Além de a disputa estar polarizada entre Lula e Bolsonaro, é inimaginável que candidatos como Doria ou Ciro aceitem apoiá-lo.

Isso se Leite conseguir de fato concorrer.

Todo mundo sabe que Kassab pretende apoiar Lula, e só quer lançar candidato para aumentar o valor de seu passe; Lula, por sua vez, quer o apoio do PSD ainda no primeiro turno. Não é impossível que o petista entregue a vaga de vice a Kassab — caso em que tanto Alckmin como Leite acabariam pendurados na broxa.

Eduardo Leite não parece compreender bem sua situação: ele não chegou aonde está por seus próprios méritos, mas porque o alto tucanato, que não gosta de João Doria, precisava de uma alternativa ao governador de São Paulo.

Leite é jovem e não tem motivo para ter pressa. Se for candidato a senador, se elege com facilidade e ganha uma temporada em Brasília para obter experiência e articular com os cachorros grandes a candidatura a presidente, agora por seus próprios méritos, para 2026 ou 2030.

Se, por outro lado, for candidato a presidente e não chegar ao segundo turno, sai com a imagem de mimado, traidor e perdedor. Se for para o PSD e Kassab o largar na broxa, sai com imagem de mimado, traidor e trouxa.

Em qualquer dos casos, se arrisca a enterrar a — até então — promissora carreira.