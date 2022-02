Novo erro de Bolsonaro provoca desgaste desnecessário

Sem provocação, a Rússia invadiu a Ucrânia, país pacífico cujos únicos pecados são existir e tentar ser uma democracia.

Jair Bolsonaro cometeu o erro de visitar a Rússia quando o país se preparava para cometer uma agressão não provocada à Ucrânia. Poderia ter visitado a Ucrânia, para deixar clara sua neutralidade, mas cometeu o erro de não o fazer.

Cometeu o erro de declarar-se “solidário” à Rússia, declaração entendida, naturalmente, como apoio à invasão que estava por vir. E cometeu o erro de ficar em silêncio quando Putin reconheceu a independência de regiões separatistas da Ucrânia.

Agora que a invasão veio, nosso presidente está cometendo o brutal erro de não se posicionar. O máximo a que o Itamaraty se permitiu até agora foi uma nota frouxa em que apela à “suspensão imediata das hostilidades”, algo cujo peso político é exatamente nenhum.

A “isenção” de Bolsonaro equivale a ficar contra todas as democracias do mundo e a favor de uma ditadura brutal, que cometeu uma agressão indefensável.

O Brasil comete erros demais.

Bolsonaro gosta de Putin, um autocrata reacionário como ele, não gosta de Biden, gosta de ser do contra, e não gosta de dar o braço a torcer — a política externa brasileira é assim, depende do que o presidente gosta ou deixa de gostar. Mas Bolsonaro não vai conseguir se fazer de morto por muito tempo, porque o assunto vai ser discutido no Conselho de Segurança, ao qual o Brasil pertence.

É provável que a pressão do Itamaraty surta efeito e o governo Bolsonaro acabe se pronunciando contra a invasão indefensável.

Mas vai ser, como diz o ditado em inglês, muito pouco e muito tarde. O estrago já está feito.

O Brasil sairá deste episódio com mais um desgaste, tão forte quanto desnecessário.