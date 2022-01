Não vai ser dessa vez que vamos entrar nos trilhos

Bolsonaro é um obscurantista, adepto da violência e do ódio, da grosseria, da polarização e das fake news. É defensor de ditaduras e da tortura, inimigo da ciência, da educação, da cultura, da imprensa e do meio ambiente. Aparelhou a PGR e a Polícia Federal, está aparelhando a Receita Federal. Dinamitou o teto de gastos, constitucionalizou o calote, entregou o Brasil ao Centrão, tentou dar um golpe de Estado e está desmontando a democracia brasileira.

Bolsonaro é responsável pela incerteza que levou aos píncaros o dólar, a inflação e os juros e impede o Brasil de sair da recessão. Não tem uma só ideia ou proposta para o país, seu único objetivo é prosseguir com desmonte institucional. Com ele, o bolsonarismo permanecerá vivo e o Brasil continuará a brigar consigo mesmo.

Lula montou o maior esquema de corrupção de que se tem notícia, pôs o Legislativo na folha de pagamento do Executivo, em flagrante ataque à República e à democracia. Criou a “nova matriz econômica”, instrumento com o qual a criatura por ele inventada, Dilma Rousseff, promoveu uma devastação fiscal que desorganizou a economia, elevou a inflação, os juros e o desemprego e derrubou o PIB em mais de 8% em apenas três anos.

Lula tem atitude hegemônica, defende ditadores, nega a existência de corrupção nos governos do PT, afirma que a Lava-Jato foi uma conspiração americana e desanca a responsabilidade fiscal. É o inventor do “nós contra eles” e da ideia de que qualquer um que não seja petista é fascista, origem da polarização que nos cinde. Não tem uma única ideia ou proposta para o país. Com ele, o bolsonarismo permanecerá vivo e o Brasil continuará a brigar consigo mesmo.

Sergio Moro passou dos limites na Lava-Jato e depois aceitou ser ministro do presidente que, como juiz, ajudou a eleger. Como ministro, assistiu calado aos movimentos de Bolsonaro contra a democracia e a favor da corrupção, do armamentismo e do desmonte institucional. Durante 16 meses, aceitou ser desautorizado, humilhado e esvaziado inúmeras vezes. Na véspera de se demitir, mesmo depois da reunião em que foi praticamente escorraçado, ainda buscava (como ele próprio admite) um meio de permanecer no cargo. Moro é inexperiente e até agora não apresentou nenhuma proposta.

Parte ativa da cultura da polarização que nos acomete, odiado pela esquerda, pelos bolsonaristas e pela classe política, desprezado pelo STF e visto com desconfiança pelos liberais, dificilmente terá condições de reconciliar o país e ajudá-lo a seguir em frente. Com ele, o bolsonarismo permanecerá vivo e o Brasil deve continuar a brigar consigo mesmo.

Tudo indica que o Brasil elegerá um desses três homens presidentes da República.

É improvável que o país entre nos trilhos antes de 2026.