Lula nomeia Pochmann: Simone Tebet pode ser Haddad amanhã?

Lula atropelou Simone Tebet e nomeou Marcio Pochmann para o IBGE.

O governo Lula parece, cada vez mais, ter dupla personalidade.

De um lado — o de Haddad — é um governo sério, sóbrio, fiscalmente responsável, que dialoga com a sociedade e constrói. O resultado todo mundo vê: a bolsa dispara, o dólar despenca, juro na iminência da queda. Mercado otimista, agências de rating melhorando a avaliação, boa vontade geral.

Do outro lado — o de Lula — é o velho PT de sempre. Mercadante no BNDES, Prates na Petrobras, Pochmann no IBGE, Simone no córner, subsídios pra lá e pra cá. A Venezuela é uma democracia, a culpa da invasão na Ucrânia é da vítima, xingamentos contra os EUA. Pouco diálogo, raiva, messianismo, autossuficiência etc. etc.

O resultado todo mundo vê: júbilo dos petistas, a esquerda moderna que apoia o governo cada vez mais desconfortável, ceticismo crescente dos liberais. A seguir por esse caminho, Simone é Haddad amanhã — e a tentativa constante de intimidação ao Banco Central soa como prenúncio.

É curioso que Lula assuma essa atitude. Lula é um homem inteligente, deveria saber que seu governo deu certo (especialmente no primeiro mandato) porque dialogou, respeitou os fundamentos da economia, não radicalizou (especialmente no primeiro mandato). E que o governo Dilma foi uma catástrofe justamente porque ela se isolou e radicalizou.

Lula com certeza aposta em sua própria habilidade política e acredita que triunfará.

É verdade que Lula sempre foi muito hábil, enquanto que a habilidade política de Dilma era o zero Kelvin, por assim dizer.

Mas também é verdade que o mundo está em crise, o Brasil está muito pior, Lula nunca enfrentou uma oposição tão grande e aguerrida, e agora existem as redes (anti)sociais. Sem falar que Lula está há 13 anos sem prática.

A aposta parece bastante ruim.

