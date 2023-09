Lula faz discurso irretocável (ao menos nas palavras) na ONU

Depois de quatro anos com data marcada para passar vergonha diante do mundo, foi refrescante.

Lula fez na ONU um discurso de estadista. De dar orgulho de ser brasileiro.

“O Brasil está de volta”, disse Lula. Pelo menos no que se refere a discurso na ONU, é verdade.

O problema do discurso, já se sabe, não está nas palavras, mas em o quanto ele é consistente com os atos. “O critério da verdade está na prática”, ensinou Karl Marx, autor popular entre muitos dos correligionários de Lula.

Lula defendeu o meio ambiente, mas sua própria posição em relação ao tema é ambígua: é a favor de explorar petróleo na foz do Amazonas e de subsídio para combustível fóssil.

Criticou, com razão, o fato de que os países ricos dão muito dinheiro para outros países ricos, e não dão para os pobres. Ignorou, no entanto, a questão da governança. Boa parte dos países pobres são ditaduras, cleptocracias ou estão em guerra civil, é impossível ter certeza de que o dinheiro será bem utilizado. Sem falar da gestão: até que ponto se pode levar a sério um país cujo presidente defende expansão fiscal e tenta interferir na autonomia do Banco Central?

Continua após a publicidade

Por falar em governança, Lula disse que “ainda não foram lançadas as bases de uma nova governança mundial”. OK, mas, há poucos dias, o presidente declarou que Cuba, uma ditadura, “defende uma governança global mais justa”.

Falou de desigualdade e de pobreza, mas é a favor de subsídios como forma de induzir o crescimento. E subsídio para empresa, seja para o que for, sempre transfere dinheiro de pobre para não-pobre.

Defendeu minorias, mas sua própria posição é ambígua. Acaba de demitir uma mulher do ministério para botar um homem branco e já deixou claro que sexo e etnia não serão critério de escolha para o Supremo ou para a PGR.

Afirmou que o Conselho de Segurança da ONU é fraco, e atribuiu o fato a guerras movidas pelos membros em busca de expansão territorial. Só que os dois maiores candidatos a vestir essa carapuça hoje são a Rússia, pela invasão da Ucrânia, e a China, pela crescente ameaça a Taiwan. São os dois países aos quais Lula mais se alinha, sempre contra os EUA.

Continua após a publicidade

Falou da importância do combate ao aquecimento global, e lembrou que os países ricos são responsáveis por 10% das emissões de carbono. É verdade… se falarmos das emissões passadas. Hoje, o campeão é a China, e o Brasil está em quinto lugar. Mesmo se usarmos o critério de emissões per capita, todos despencam e quem vai para o topo são países do Oriente Médio e do Caribe.

E Lula defendeu peremptoriamente a liberdade de imprensa, o que não combina com a campanha contra a imprensa que o PT sempre fez e ainda faz.

Mas, enfim, as inconsistências entre discurso e prática por parte de Lula são conhecidas. O que interessa hoje é que a gente matou a saudade de ver um discurso na ONU que nos dê orgulho em vez de nos matar de constrangimento.

Publicidade

Siga