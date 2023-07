Lula e Haddad propõem ideia que é boa porque é ruim

O governo quer inserir um novo artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que proíba governadores e prefeitos de terminar o ano com o caixa negativo.

É o tipo de notícia difícil de criticar e difícil de elogiar. Ou, por outra, é boa porque é ruim.

O governo federal se imiscuir na administração de entes federativos autônomos tem um travo autoritário. E é constrangedor que Lula e Haddad sugiram que governadores e prefeitos não consigam tomar conta do próprio caixa e precisem do governo federal como babá. Por isso é que a notícia é ruim.

Mas o fato é que há mesmo uma grande quantidade de prefeitos e governadores populistas e irresponsáveis que criam dívidas impagáveis.

E é por isso que a ideia pode ser vista como boa.

Em tempo: é refrescante (sem deixar de ser divertido) ver um governo do PT — partido que votou contra a LRF e o teto de gastos, que promoveu a maior devastação fiscal do século, que votou a favor do calote nos precatórios e do orçamento secreto, que propôs um arcabouço fiscal que não corta custo e aumenta despesa — interessado em ensinar as virtudes da responsabilidade fiscal aos outros.

