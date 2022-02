‘Gesto de distensionamento’ ou de ameaça?

Os ministros do STF Alexandre de Moraes e Edson Fachin fizeram a Jair Bolsonaro uma visita protocolar para entregar o convite da cerimônia de sua posse como presidente e vice-presidente do TSE, respectivamente.

Segundo Bela Megale, Bolsonaro afirmou a Alexandre que é importante que haja um “diálogo mais habitual” entre os dois. (“Se o senhor parar de me xingar, quem sabe um dia”, deve ter imaginado o ministro.) O encontro foi entendido por membros do governo como “muito positivo”, um “gesto de distensionamento” na relação com a corte eleitoral, e descreveram a reunião como “amistosa”.

O presidente recebeu Moraes e Fachin na presença do ministro da Defesa, general Braga Netto, e dos comandantes das Forças Armadas. Desde que tomou posse, Bolsonaro sempre descreveu as Forças Armadas como “suas” e ameaçou recorrer a elas para dar um golpe de Estado diversas vezes. Dois dos três comandantes da FFAA já fizeram manifestações golpistas e, segundo consta, Braga Netto apoiou a decisão de Bolsonaro, há algum tempo, de fechar o Supremo Tribunal Federal.

Dadas as circunstâncias, é surpreendente que alguém descreva como “positiva”, “amistosa” ou “gesto de distensionamento” uma reunião em que a presença desnecessária e inútil das quatro autoridades máximas das Forças Armadas não pode ser interpretada pelos ministros do Supremo, autoridades máximas do Tribunal Superior Eleitoral, como nada além de uma ameaça implícita.

Surpreendente para não dizer surreal.