Fake news bolsonaristas alcançam patamar inédito

Jair Bolsonaro viajou à Rússia (viagem que vai frontalmente contra os interesses de nosso país, por sinal).

Vladimir Putin parece ter recuado da decisão de invadir a Ucrânia.

Não existe, por óbvio, qualquer conexão, entre os dois fatos acima.

Exceto na bolsosfera. Neste momento, a máquina bolsonarista de produção de fake news está a todo vapor, inundando as redes com vídeos e “notícias” que dão conta de que foi Bolsonaro que impediu a invasão.

O ex-ministro da Destruição do Meio Ambiente, bolsonarista emérito Ricardo Salles, não hesitou em publicar duas montagens grosseiramente fraudulentas, uma com uma manchete da CNN informando que Bolsonaro “evitou a Terceira Guerra Mundial” e outra com a capa da revista Time noticiando o prêmio Nobel da paz para nosso presidente.

O patamar a que chega o bolsonarismo no quesito mitificação sempre foi admirável, mas, desta vez, ele conseguiu se superar de maneira verdadeiramente assombrosa. A gente se pergunta que tipo de gente acredita em fake news tão alucinadas.

A impressão que se tem é que há uma competição entre o bolsonarismo, que tenta criar fake news cada vez mais inacreditáveis, e os bolsonaristas, que tentam provar que são capazes de acreditar em rigorosamente qualquer coisa.

Aparentemente, os bolsonaristas estão vencendo.

De lavada.