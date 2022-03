Em vez de privatizar as estatais, Bolsonaro privatiza o Estado

Em vez de privatizar as estatais, Bolsonaro prefere privatizar o Estado.

A Folha de S. Paulo publicou áudio em que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz com todas as letras que “a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar”.

“Gilmar” é o pastor e dublê de empresário Gilmar Silva dos Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, apoiador de primeira hora do governo.

O ministro explica: “o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado, é apoio sobre a construção de igrejas…” (e, aparentemente, outras coisas que não figuram no áudio.)

Ao mesmo tempo em que desmonta a educação, Milton Ribeiro libera dinheiro para que seus cupinchas construam igrejas.

Na semana retrasada, Bolsonaro, entre lágrimas, prometeu a uma dezena de pastores evangélicos que, em troca de apoio eleitoral, levaria “a nação para o lado que os senhores assim o desejarem” (sic). Está cumprindo a promessa.

Dilma disse, certa vez, que “na campanha eleitoral, a gente faz o diabo”. Bolsonaro parece ter aprendido a lição: em troca de votos, está loteando o Estado para os fariseus.