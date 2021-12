Dois motivos para acreditar em um 2022 mais feliz

Não anda fácil desejar feliz ano novo no Brasil.

De uns tempos para cá, todo ano é pior do que o anterior, parece uma maldição. É a pandemia, a crise econômica, o desmonte das instituições, a destruição do meio ambiente, a crise na educação. Até a fome, que estava fora do noticiário há quase 20 anos, voltou.

Apesar do cenário de crescente devastação, há motivos para estar — cautelosamente — esperançoso em relação a 2022. Dois motivos, mais precisamente.

O primeiro é a vacinação, com destaque para a vacinação infantil, que deve começar em janeiro. Com ela chegaremos à imunidade coletiva, que dará fim à pandemia de Covid-19 (ou fará com que ela deixe de ser letal e provoque poucas sequelas, o que dá na mesma).

O segundo motivo é que tudo indica que o Brasil finalmente se livrará do pior presidente que já teve em sua história — e poderá voltar a sonhar com um futuro melhor.

Assim sendo… feliz ano novo é o que desejo a você, querido leitor, querida leitora.

E até 2022.