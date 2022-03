Braga Netto dá um tapa na cara da sociedade brasileira

Todo ano, no dia 31 de março, o ministro da Defesa solta uma ordem do dia que é um tapa na cara da de todos os brasileiros. A de hoje é bem pior do que a média.

A nota diz que foi um período de “estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político”. É mentira. Foi um período de turbulência, de violência arbitrária e de gestão econômica irresponsável, que levou a recessão, explosão da dívida externa e hiperinflação. Falar em amadurecimento político em uma ditadura é ridículo.

A nota diz que houve um fortalecimento da democracia. É mentira. A democracia, por óbvio, é sempre assassinada pelas ditaduras.

Diz que houve um “legado de paz, de liberdade e de democracia”. É mentira. A insistência em falar em liberdade e democracia só demonstra, mais uma vez, que elas não existiam. Quanto à paz, só se for a paz dos cemitérios.

Diz que houve “compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular”. É mentira. O regime de 1964 foi ilegal e criminoso, e não existe estabilidade com um regime que baixa 17 atos institucionais e fecha o Congresso. E se houvesse compromisso com a vontade popular, haveria eleições.

Diz que o regime observou “o regramento constitucional”. É mentira. A ditadura rasgou a Constituição de 1946 e criou uma Constituição espúria. Ao praticar a tortura e baixar atos institucionais, não respeitou nem a própria Constituição que criou.

A ordem do dia de Braga Netto é asquerosa.

Jair Bolsonaro, como se sabe, é a favor de censura, perseguições, fuzilamentos sumários e tortura. Com sua nota, o general Walter Braga Netto demonstra que é mesmo a pessoa perfeita para ser seu companheiro de chapa.